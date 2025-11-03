Nguyện ước thiêng liêng

Đất phát tích cội nguồn dân tộc Việt, Phú Thọ tự hào có Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước, tổ tiên của dân tộc Việt Nam trên ngọn Nghĩa Lĩnh linh thiêng hội tụ linh khí đất trời. Càng tự hào hơn, trong những lần về thăm, làm việc tại Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về Đền Hùng và đã có câu nói nổi tiếng như lời hịch của non sông, chân lý thời đại: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”...

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội tại Đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ảnh tư liệu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Người đã có 9 lần về thăm tỉnh Phú Thọ (cũ), 8 lần về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình (cũ). Đặc biệt, ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội tại Đền Giếng trong Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn của Bác tuy dung dị nhưng vô cùng sâu sắc, là sự khái quát cao nội dung cơ bản, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam. Trước hết, Bác khẳng định công lao to lớn “dựng nước” của các Vua Hùng, của các thế hệ cha ông; tiếp đến Người nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, câu nói của Bác còn hàm chứa một quy luật liên quan đến vận mệnh của dân tộc, đó là: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”. Lời dạy của Bác không chỉ nói với Đại đoàn 308 mà còn là nói với toàn quân, toàn dân; không chỉ nói với thế hệ ngày ấy mà còn là lời dặn dò đối với các thế hệ hôm nay và cả mai sau...

Khắc ghi công ơn trời biển, tình cảm sâu nặng của Bác, quyết tâm thực hiện lời dạy cũng như ước nguyện của Người lúc sinh thời về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng non sông giàu đẹp, hùng cường, tỉnh Phú Thọ đã quyết định xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Không đơn thuần là một công trình tạo điểm nhấn cho Khu di tích, xây dựng Tượng đài của Bác tại khu vực linh thiêng hội tụ linh khí non sông, truyền thống văn hóa, lịch sử của cha ông xuyên suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước là mong muốn, ước nguyện thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và đồng bào cả nước nói chung. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã khẳng định: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh Phú Thọ, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc sớm hoàn thiện đầu tư xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa, nhằm ghi lại dấu ấn 2 lần Bác Hồ về thăm Đền Hùng và thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng như Nhân dân cả nước đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian văn hóa Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - Cội nguồn dân tộc Việt Nam...

Đồng bào cả nước đang háo hức ngóng chờ ngày Quốc giỗ năm Bính Ngọ để được hành hương về Đất Tổ, dâng nén tâm hương thành kính tri ân công đức tổ tiên và chiêm bái tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới. Thế nên, đáng giận thay, cũng mang dòng máu Việt, cùng chung nguồn cội con Lạc cháu Hồng mà vẫn có những kẻ lạc loài, ăn phải bùa mê thuốc lú của ngoại bang đã thốt lên những lời lẽ xấc láo, vô tri đến ngu muội. Trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân mới đây đăng tải bài viết có nhan đề “ Chính quyền Phú Thọ hãy hỏi dân trước khi đặt tượng Hồ Chí Minh ở Đền Hùng”, trang Chân Trời Mới Media cũng đăng tải videoclip có nội dung “Phú Thọ yêu cầu xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Đền Hùng, Vua Hùng cũng bị Bác chiếm chỗ”. Với não trạng đặc quánh hận thù, mưu mô chính trị hèn hạ, đen tối, chúng cho rằng: “Bác đã có lăng rồi, sao còn giành chỗ thờ Vua Hùng?”; “Vua Hùng là Tổ của dân tộc, Hồ Chí Minh cũng là con cháu của Tổ. Nếu ngay cả nơi linh thiêng ấy cũng phải chia sẻ vị trí thì chẳng lẽ tổ tiên cũng không còn chỗ đứng trong lòng người Việt?” và đánh tráo khái niệm, ngụy biện: “Đau hơn, là dự án này có thể ngốn hàng trăm tỷ đồng trong khi dân còn nghèo, lũ lụt chưa qua, bữa cơm còn nhờ cứu trợ. Khi dân đang khổ, một tượng đài hoành tráng không còn là biểu tượng văn hoá, mà trở thành biểu tượng xa xỉ của sự lãng quên...”...

Luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực phản động.

Trước hết, như đã khẳng định ở trên, xây dựng Tượng đài Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng là mong muốn, ước nguyện thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và đồng bào cả nước nói chung. Đây là việc làm cần thiết, mang ý nghĩa quan trọng với người dân Đất Tổ. “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969). Công ơn trời bể, nhân cách lớn lao của Hồ Chủ tịch mãi soi sáng, khắc sâu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, việc xây dựng tượng đài của Người ở Đền Hùng không những rất xứng đáng mà còn là điểm nhấn quan trọng, nâng tầm ý nghĩa lịch sử, chính trị, giá trị văn hóa, tâm linh của Khu Di tích.

Không thể lấy lý do kinh tế còn khó khăn, đồng bào đang gặp hoạn nạn do thiên tai để ngụy biện, lấp liếm cho việc “chọc gậy bánh xe”, chống phá việc làm quan trọng, ý nghĩa, đáp ứng nguyện ước thiêng liêng của đồng bào cả nước. Trong những ngày qua, cùng với cả nước, Phú Thọ đã chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực từ những khoản ủng hộ hàng chục tỷ đồng, những chuyến hàng cứu trợ vào vùng tâm lũ đến những lời động viên chia sẻ ấm tình nghĩa đồng bào, bầu bí tương thân.

Lịch sử luôn công bằng, nhân tâm luôn minh bạch, người có công với dân với nước, làm rạng danh tổ tiên, giống nòi sẽ được vinh danh, tưởng nhớ, khắc sâu công đức trong lòng Nhân dân. Những kẻ vong nô phản quốc, ôm chân ngoại bang sẽ muôn đời bị lên án, khinh miệt, nhận về kết cục không tốt đẹp gì.

Cẩm Ninh