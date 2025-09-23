Văn học - Nghệ thuật
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nhà hát Lạc Hồng thực hiện 1.705 buổi diễn phục vụ nhân dân miền núi

Với sứ mệnh đưa nghệ thuật đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, Nhà hát Lạc Hồng đã tổ chức 1.705 buổi biểu diễn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa văn hóa nghệ thuật tới nhân dân miền núi.

Nhà hát Lạc Hồng thực hiện 1.705 buổi diễn phục vụ nhân dân miền núi

Tiết mục hát múa chào mừng Lễ khánh thành Nhà văn hoá nghệ thuật tỉnh do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng dàn dựng và biểu diễn

Giai đoạn 2020- 2025, Nhà hát Lạc Hồng đã dàn dựng được 126 chương trình ca, múa, nhạc; 13 vở Chèo, 9 trích đoạn chèo; 2 vở kịch dài 6 vở kịch ngắn, kịch vui; biên đạo 76 tác phẩm múa để biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện, lễ kỷ niệm, biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm, Nhà hát đã thực hiện 898 buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 1.705 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân miền núi với số lượt người xem đạt khoảng trên 2 triệu người. Ngoài ra, Nhà hát còn tham gia các cuộc thi, liên hoan Ca múa nhạc; chèo, kịch nói toàn quốc; cuộc thi tài năng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giành nhiều giải cao.

Nhà hát Lạc Hồng thực hiện 1.705 buổi diễn phục vụ nhân dân miền núi

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông” do Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm văn hoá Thông tin - Điện ảnh dàn dựng, biểu diễn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh tại sân khấu Công viên Văn Lang thu hút đông đảo người dân đến xem.

Chi Hương


Chi Hương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà hát Nghệ thuật Biểu diễn Phục vụ nhân dân Bộ văn hóa thể thao và du lịch miền núi lạc Tinh thần Đồng bào Đời sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những vần thơ đi về phía quê của Y Mùi

Những vần thơ đi về phía quê của Y Mùi
2025-09-19 09:19:00

baophutho.vn Nhà văn Y Mùi - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (tên khai sinh là Đào Thị Mùi) chị là vợ nhà văn Trần Quang Quý – Giải thưởng Nhà nước về Văn học...

Người đi trong bão lũ

Người đi trong bão lũ
2025-09-19 09:15:00

baophutho.vn Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 3 giờ 56 phút ngày 16/9/2025 (tức ngày 25 tháng 7 năm Ất...

Mùa hoa bưởi

Mùa hoa bưởi
2025-06-17 08:56:00

Tôi về lại quê nhà giữa mùa hoa bưởi. Hoa nở trắng nhưng bóng dáng bà không còn nữa.

Hoa gạo in bóng sông quê

Hoa gạo in bóng sông quê
2025-06-17 08:54:00

Nước sông quê trong vắt tựa mảnh gương soi bóng hoa gạo đỏ nao lòng, bên những bóng người miền thôn dã hằn in dáng hình dâu bể.

Lao động là vinh quang

Lao động là vinh quang
2025-06-17 08:50:00

Lao động là vẻ đẹp ẩn sâu trong từng nếp nhăn của tay mẹ, từng hạt mồ hôi thấm ướt lưng áo cha...

Lời thì thầm của đất

Lời thì thầm của đất
2025-06-17 08:47:00

Hãy lắng nghe đi, bạn sẽ thấy lời thì thầm của đất. Rất khẽ thôi nhưng đủ để cảm nhận được những nhọc nhằn, vất vả của nhà nông.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long