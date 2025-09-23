Nhà hát Lạc Hồng thực hiện 1.705 buổi diễn phục vụ nhân dân miền núi

Với sứ mệnh đưa nghệ thuật đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, Nhà hát Lạc Hồng đã tổ chức 1.705 buổi biểu diễn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa văn hóa nghệ thuật tới nhân dân miền núi.

Tiết mục hát múa chào mừng Lễ khánh thành Nhà văn hoá nghệ thuật tỉnh do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng dàn dựng và biểu diễn

Giai đoạn 2020- 2025, Nhà hát Lạc Hồng đã dàn dựng được 126 chương trình ca, múa, nhạc; 13 vở Chèo, 9 trích đoạn chèo; 2 vở kịch dài 6 vở kịch ngắn, kịch vui; biên đạo 76 tác phẩm múa để biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện, lễ kỷ niệm, biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm, Nhà hát đã thực hiện 898 buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 1.705 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân miền núi với số lượt người xem đạt khoảng trên 2 triệu người. Ngoài ra, Nhà hát còn tham gia các cuộc thi, liên hoan Ca múa nhạc; chèo, kịch nói toàn quốc; cuộc thi tài năng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giành nhiều giải cao.

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông” do Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm văn hoá Thông tin - Điện ảnh dàn dựng, biểu diễn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh tại sân khấu Công viên Văn Lang thu hút đông đảo người dân đến xem.

Chi Hương