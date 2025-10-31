Giải trí
Những “em bé Hà Nội” 50 năm trước

Nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt lưu giữ nét ngây thơ của trẻ em ở Hà Nội năm 1975 qua ống kính.

Hôm 17/10, các tác phẩm của Thomas Billhardt thu hút chú ý khi được đăng tải lại trên một diễn đàn về ảnh xưa. Ông là một trong số nhiếp ảnh gia hàng đầu ở Đức, từng đến Việt Nam sáu lần vào năm 1962-1975, ghi lại những hình ảnh thời chiến. Bên cạnh việc phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh, ông có nhiều tác phẩm chụp trẻ em.

Nhiếp ảnh gia chụp một em bé Hà Nội năm 1975. Tác phẩm được ông chọn làm bìa cuốn Hà Nội 1967-1975, ra mắt năm 2020. Sách ảnh từng đoạt giải Bùi Xuân Phái cùng năm, hạng mục Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội.

Những em nhỏ vui chơi ở Hồ Hoàn Kiếm 50 năm trước.

Trong các bức ảnh, Thomas Billhardt luôn tìm kiếm các khoảnh khắc tự nhiên, thuần khiết nhất. Ông từng cho biết khi nhấn nút chụp, những gì xuất hiện trước ống kính phải là giá trị đáng được lưu giữ.

Cô giáo dẫn học sinh mẫu giáo tham quan vườn hoa Diên Hồng năm 1975. Nơi đây nằm đối diện nhà khách Chính phủ, hai bên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khách sạn Metropole.

Nhóm trẻ với đủ độ tuổi trên phố.

Hình ảnh từng được giới thiệu tại triển lãm Hà Nội 1967-1975 của nhiếp ảnh gia, khai mạc tháng 10/2020. Do Covid-19, ông không thể đến Việt Nam thời điểm ấy.

Các em nhỏ ở sân vận động Hàng Đẫy, năm 1975. Công trình khánh thành tháng 8/1958, diện tích 21.844 m2, có 14 cửa nhỏ và ba cửa lớn. Khán đài sân xây theo hình lòng chảo với 20 bậc thang, sức chứa hơn 20.000 người.

Một em bé mặc chiếc áo nhung đỏ được bố chở trên chiếc xe đạp.

Thomas Billhardt dành tình yêu đặc biệt cho Việt Nam. Thời điểm tổ chức triển lãm Hà Nội 1967-1975 và giới thiệu sách cùng tên, ông nói nhiệm vụ của mình là “”phải tiếp tục trưng bày những tấm ảnh chụp Việt Nam để cả thế giới biết được quốc gia này thực sự như thế nào, để họ hiểu, yêu giống tôi“”.

Thomas Billhardt (đeo máy ảnh) trong lần trở lại Hà Nội năm 1985.

Ông sinh năm 1937, nổi tiếng với những bức ảnh trong chiến tranh. Thomas Billhardt từng xuất bản bốn cuốn sách ảnh: Những phi công mặc pyjama (1968), Khát vọng hòa bình: Việt Nam (1973), Hà Nội - Những ngày trước hòa bình (1973), Những gương mặt Việt Nam (1978). Năm 1999, nhiếp ảnh gia tổ chức triển lãm Chiến tranh Việt Nam ở Hà Nội.

Năm 2023, ông làm triển lãm Hội ngộ Việt Nam tại TP HCM, sau đó thực hiện một workshop trò chuyện cùng công chúng Hà Nội. Nhiếp ảnh gia qua đời hồi tháng 1, ở tuổi 88.

