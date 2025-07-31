Nỗ lực hoàn thành sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người dân

Trước yêu cầu cấp bách về việc tổ chức sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, với tinh thần chủ động, khẩn trương, làm việc “không ngày nghỉ”, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp GPLX, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Kỳ thi sát hạch cấp GPLX ô tô được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo an toàn giao thông, Công ty Honda Việt Nam tại phường Phúc Yên.

Huy động mọi nguồn lực

Từ giữa tháng 7, Phòng CSGT đã tham mưu Công an tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức sát hạch, cấp GPLX. Kế hoạch này đã xác định rõ các nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể và xây dựng lịch sát hạch chi tiết, hướng tới mục tiêu tổ chức sát hạch dứt điểm đối với các hồ sơ đã hoàn thành đào tạo.

Song song với đó, đơn vị đã tích cực trao đổi, đôn đốc các trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo thực hiện sửa chữa, cải tạo sân sát hạch lái xe theo đúng Quy chuẩn QCVN 40:2024/GTVT. Đồng thời đề nghị các đơn vị này nhanh chóng gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sát hạch sau khi hoàn thành cải tạo, sửa chữa để kịp thời phục vụ công tác tổ chức các kỳ sát hạch.

Với tinh thần khẩn trương, Phòng CSGT đã nhanh chóng tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và hoàn thành cấp giấy phép sát hạch đối với 6 trung tâm sát hạch loại 3 và sân tập lái mô tô trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT, Bộ Công an để tổ chức kiểm tra, thẩm định và cấp giấy phép sát hạch đối với 5 sân sát hạch loại 1, 2.

Với khối lượng công việc lớn, đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ Đội Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tập trung kiểm tra, tra cứu hồ sơ, đảm bảo hồ sơ đề nghị sát hạch từ các cơ sở đào tạo được tiếp nhận, kiểm tra khẩn trương, kịp thời và đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, 120 sát hạch viên là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã được huy động tham gia các hội đồng sát hạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức liên tiếp các kỳ sát hạch.

Cán bộ CSGT kiểm tra tư cách thí sinh trước khi vào thi.

Từ ngày 1 - 27/7, Công an tỉnh đã tiếp nhận và kiểm tra 10.477 hồ sơ đề nghị sát hạch, trong đó có 4.543 hồ sơ ô tô và 5.934 hồ sơ mô tô. Tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh và đã có quyết định tổ chức 29 kỳ sát hạch với 10.477 thí sinh (gồm 14 kỳ sát hạch mô tô với 5.934 thí sinh và 15 kỳ sát hạch ô tô với 4.543 thí sinh), dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2025.

Đến nay đã hoàn thành tổ chức 29 kỳ sát hạch cấp GPLX đối với 10.477 thí sinh đã hoàn thành các khóa đào tạo. Trong đó, 14 kỳ sát hạch lái xe mô tô với 5.934 thí sinh và 15 kỳ sát hạch lái xe ô tô với 4.543 thí sinh.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác tổ chức sát hạch vẫn đối mặt với một số khó khăn. Việc lập danh sách và sắp xếp lịch sát hạch gặp nhiều vướng mắc do một số học viên đang đi làm ăn xa, chưa thể bố trí thời gian về tham dự. Một số trường hợp cơ sở đào tạo không liên lạc được với học viên, hoặc học viên chưa sắp xếp được thời gian ôn luyện nên chưa đăng ký dự thi. Ngoài ra, nhiều học viên mong muốn dự thi tại nơi đã đăng ký đào tạo, không muốn thi sát hạch tại trung tâm khác, gây khó khăn trong việc điều phối.

Các thí sinh chuẩn bị vào phần thi trên sa hình. Đa số mọi người đều phấn khởi vì được thi sau thời gian chờ đợi.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 27/7, tổng số học viên đã hoàn thành, tốt nghiệp khóa đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh là 47.572 người. Trong đó, 14.605 học viên có nhu cầu đề nghị sát hạch ngay, nhưng đến nay vẫn còn 4.128 học viên lái xe ô tô thuộc nhóm này chưa có hồ sơ đề nghị sát hạch gửi về Phòng CSGT. Qua làm việc trực tiếp với các trung tâm, cơ sở đào tạo, Phòng CSGT đã xác định nguyên nhân chủ yếu là do học viên chưa bố trí được thời gian hoặc chưa có thời gian ôn luyện đầy đủ.

Thượng tá Trần Văn Nam - Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: “Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị sát hạch còn lại. Đồng thời, đơn vị sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh liên tiếp tổ chức các kỳ sát hạch, đảm bảo hoàn thành việc tổ chức sát hạch và cấp GPLX cho toàn bộ các trường hợp có hồ sơ đảm bảo yêu cầu một cách nhanh chóng, kịp thời và thuận lợi nhất cho Nhân dân”.

Sát hạch viên hướng dẫn thí sinh trước khi bắt đầu phần thi thực hành trên sa hình.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, “không ngày nghỉ”, việc tổ chức sát hạch, cấp GPLX cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu cấp bách của hàng nghìn học viên, mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thùy Trang