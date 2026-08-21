Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với sinh thái, chế biến sâu và du lịch trải nghiệm

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp trọng điểm tại khu vực Phú Thọ. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm mô hình sản xuất của Công ty Cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Tại Công ty Cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (phường Phong Châu), đoàn công tác ghi nhận quy mô sản xuất với 3 cơ sở, tổng diện tích gần 32 ha. Với đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, mỗi năm doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 tấn lúa giống các loại. Trong đó, giống lúa thuần chất lượng cao J02 có sản lượng khoảng 2.500 tấn/năm, góp phần giúp nhiều địa phương xây dựng thương hiệu gạo đặc sản và xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Úc, Đài Loan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm gian trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tiên phong đầu tư 6.000 m2 nhà kính, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao; làm chủ quy trình nuôi trồng tảo xoắn Spirulina và các loại rau, quả cao cấp. Mô hình mang lại tổng doanh thu 120 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 8 - 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 70 lao động với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng. Đơn vị đang tích cực phối hợp xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao Phú Hộ và đồi chè Long Cốc thành vùng sinh thái kết hợp trải nghiệm giáo dục.

Biểu dương tâm huyết và những kết quả doanh nghiệp đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu, làm nòng cốt xây dựng thương hiệu gạo Phú Thọ chất lượng cao. Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, hoàn thiện hành lang pháp lý để nhân rộng mô hình, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

Tại Trại gà đẻ thương phẩm Đồng Lương thuộc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ (xã Đồng Lương), đoàn công tác đánh giá cao quy mô chăn nuôi với quy mô bình quân 1,2 triệu gà mái đẻ/năm trên diện tích gần 50 ha, cung ứng ra thị trường khoảng 336 triệu quả trứng sạch/năm. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 773 tỷ đồng, lợi nhuận gần 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho 330 lao động, trong đó 80% là lao động địa phương, với thu nhập 11 - 12 triệu đồng/người/tháng. Nhãn hiệu trứng gà “Hòa Phát Smile” đã hoàn tất đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn phải chủ động nguồn giống, làm chủ công nghệ sản xuất trứng sạch, đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, công tác xử lý ô nhiễm môi trường phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đối với vướng mắc về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp tham mưu phương án tháo gỡ trên nguyên tắc đúng pháp luật, phù hợp thực tế, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với cam kết bảo vệ môi trường.

Kiểm tra vùng nguyên liệu chè tập trung tại xã Long Cốc, thị sát đồi chè Móng Ngựa và làm việc tại Nhà máy chè Phú Long thuộc Công ty Chè Phú Đa (Tổng Công ty Chè Việt Nam - Vinatea). Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận quy mô quản lý hơn 3.200 ha chè tại Phú Thọ của Vinatea, với sản lượng búp tươi gần 28.000 tấn/năm. 100% diện tích chè đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn quốc tế Rainforest Alliance.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra vùng nguyên liệu chè tập trung tại xã Long Cốc.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Phú Thọ có đủ điều kiện để chuẩn hóa vùng chè cao cấp, xây dựng thương hiệu “Vùng chè mẫu quốc gia” gắn với nông nghiệp, du lịch và văn hóa, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục. Đó là giá bán còn thấp, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi còn yếu; hơn 1.000 ha chè Trung du và chè Shan đã già cỗi; hạ tầng tưới, giao thông nội đồng chưa đồng bộ; giá trị gia tăng của nguyên liệu chè chưa tương xứng với tiềm năng.

Hoan nghênh đề xuất phát triển chuỗi giá trị chè cao cấp của Vinatea, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất xây dựng thương hiệu chè riêng có của tỉnh, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm sản xuất chè quy mô lớn, hiện đại tầm quốc gia, quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm dây chuyền sản xuất chè xanh chất lượng cao tại Nhà máy chè Phú Long thuộc Công ty Chè Phú Đa (Tổng Công ty Chè Việt Nam - Vinatea).

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Vinatea khẩn trương quy hoạch lại vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái; thực hiện dồn điền, đổi thửa, thay thế diện tích chè già cỗi bằng các giống chè mới chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, cơ giới hóa, thiết bị bay không người lái (drone) từ khâu trồng, chăm sóc đến chế biến; cải tiến bao bì sản phẩm; xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược và mở rộng mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa trà.

Đinh Vũ