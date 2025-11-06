Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nghe Sở Y tế và Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 6/11, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế và Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Sở Y tế đã báo cáo các dự thảo văn bản gồm: Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với Nhân viên y tế tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo các dự thảo văn bản tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận nỗ lực của Sở Y tế trong công tác chuẩn bị và tiếp thu ý kiến của các ngành, đơn vị. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế rà soát lại thật kỹ các nội dung dự thảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành để sớm hoàn thiện nội dung từng dự thảo Nghị quyết. Riêng đối với nội dung quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, Sở Y tế cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp lại số liệu các nhóm đối tượng được hỗ trợ và đề xuất các chế độ, chính sách phải phù hợp với thực tế của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày các dự thảo văn bản gồm: Quyết định quy định sử dụng chung cột treo cáp và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến hết năm 2030; Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đồng tình về sự cần thiết phải ban hành các nội dung trên. Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ rà soát lại nội dung chi tiết các văn bản; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành để sớm hoàn thiện các nội dung dự thảo, nhất là mức chi cần đảm bảo theo các quy định của Trung ương và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Hương Giang