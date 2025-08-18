Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Sáng 18/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được khởi công cuối năm 2023, với tổng diện tích gần 1.907 m2, tổng mức đầu tư trên 313,3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án có quy mô 250 giường bệnh do 7 liên danh nhà thầu thi công, gồm các hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, điều hành (5 tầng); nhà điều trị nội trú (7 tầng); nhà khoa truyền nhiễm; nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo, đến ngày 13/8/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã hoàn thành nghiệm thu toàn bộ các hạng mục công trình (giai đoạn I). Công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công an tỉnh và nghiệm thu xây dựng của Sở Xây dựng cũng đã được thực hiện xong. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đã hoàn tất bàn giao, hướng dẫn vận hành công trình.

Hiện, việc di chuyển trang thiết bị y tế, bệnh nhân và cán bộ về cơ sở mới cơ bản hoàn thành; công tác tổng dọn vệ sinh trong và ngoài khu vực Trung tâm đang được gấp rút triển khai.

Về công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành, đến nay, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã hoàn tất việc gửi giấy mời; thực hiện xong công tác trang trí, khánh tiết; xây dựng phương án đón tiếp đại biểu; chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng và kịch bản chi tiết cho từng nội dung.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác đón tiếp đại biểu, trang trí, khánh tiết, nghi thức cắt băng khánh thành, chương trình văn nghệ, công tác tuyên truyền và điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, PCCC.

Nhấn mạnh Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc là một trong những công trình trọng điểm được tỉnh Phú Thọ lựa chọn khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc trong việc di chuyển trang thiết bị, bệnh nhân và cán bộ về cơ sở mới, sẵn sàng cho Lễ khánh thành.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phần việc, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, ý nghĩa; thông báo rõ thời gian đến khách mời; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc làm tốt công tác khánh tiết, lễ tân, vệ sinh.

Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chỉ đạo Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc vừa tổ chức đón tiếp chu đáo, vừa duy trì tốt công tác chuyên môn.

Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, không để ảnh hưởng đến hình ảnh và không khí trang trọng của buổi lễ.

Các ngành: Viễn thông, Điện lực chuẩn bị đầy đủ hệ thống đường truyền, nguồn điện, phục vụ Lễ khánh thành diễn ra thành công.

Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh bám sát chương trình, phối hợp kết nối với Đài Truyền hình Việt Nam, bảo đảm chất lượng nội dung và hình ảnh, góp phần lan tỏa hình ảnh Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đến đông đảo Nhân dân cả nước.

UBND xã Yên Lạc chú trọng công tác vệ sinh môi trường, trang trí, khánh tiết tại các tuyến đường chính, tạo cảnh quan sạch đẹp, trang trọng phục vụ Lễ khánh thành và chào mừng Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9...

Thúy Hường