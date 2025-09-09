Thầy giáo Hà Quang Hải - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Long Cốc:

Quan tâm hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tôi đánh giá nội dung được trình bày hợp lý, khoa học. Những chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới phù hợp, sát tình hình thực tế hiện nay. Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuy nhiên, tôi đề xuất Trung ương đánh giá rõ hơn những thành tựu nổi bật của 40 năm đổi mới và làm rõ tính khả thi của các mục tiêu, giải pháp trong giai đoạn mới, nhằm tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân.

Đối với báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi đề xuất bổ sung làm rõ hơn kết quả trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là công tác đổi mới chương trình, chất lượng đội ngũ, phát triển mạng lưới trường lớp sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đây là lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực và tương lai phát triển của tỉnh. Tôi mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp để ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được các kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. Hỗ trợ các nhà trường trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hạnh Thúy (ghi)