Ranh giới lương thiện

Thể chế dẫu có khác biệt nhưng trong xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật, mọi người đều có chung ranh giới giữa công dân lương thiện và những kẻ tội phạm, xâm phạm lợi ích cộng đồng. Cùng với những quy định cụ thể của pháp luật, ranh giới ấy còn là những quy ước về đạo đức được tích lũy, trao truyền qua các thế hệ trở thành đạo lý sống. Tiếc thay, vẫn có những người cố tình nhắm mắt nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn của các tổ chức thù địch ở ngoại bang mà ngày càng lấn sâu vào vũng bùn tội lỗi, đang tâm phản bội lại quốc gia, dân tộc, gây hại cho chính nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng mình để phải trả giá bằng những tháng ngày tủi nhục chốn lao tù...

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, chống phá.

Trong tháng 7, liên tiếp hai đối tượng vướng vòng lao lý do các hành vi “ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự . 17 tuổi nhưng Hồ Trọng Phúc (cư trú tại tỉnh An Giang) đã có “bề dầy” những hành vi bất hảo khi thường xuyên cấu kết với các đối tượng xấu chống phá Đảng, Nhà nước. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, khoảng tháng 8/2024, Hồ Trọng Phúc thường xuyên tham gia các hoạt động tại chùa Quang Minh Tự, xem các bài viết, hình ảnh, video clip trên tài khoản facebook “Quangminh Tự” và trang mạng xã hội của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau đó, Phúc sử dụng tài khoản facebook “Tiến Caro” chia sẻ lại các bài viết nêu trên trên không gian mạng nhằm chia sẻ rộng rãi. Do Phúc là người chưa thành niên nên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang giao Phúc cho gia đình bảo lãnh, quản lý. Tuy nhiên, Phúc không hề ăn năn hối cải mà tiếp tục sử dụng tài khoản facebook khác tên “Minh Trọng” để đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Đảng, Nhà nước Việt Nam...

Ngày 1/1/2025, Hồ Trọng Phúc bị khởi tố để điều tra. Các hành vi của Phúc đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Án phạt 1 năm tù là cái giá mà Hồ Trọng Phúc phải trả cho những hành vi sai trái, ngông cuồng chống phá của mình.

Cổ nhân từng dạy “lục thập nhi nhĩ thuận” hiểu nôm na là khi người ta 60 tuổi thì đạt đến mức độ hoàn hảo về mặt tri thức và kinh nghiệm về cuộc đời. Nhờ đó, người ta có thể nhận xét, phán đoán được ngay tức khắc, chính xác về các vấn đề và con người trong thiên hạ. Khi nhìn hay nghe thấy điều gì, người ta không chỉ không cảm thấy chướng ngại mà còn hiểu thấu ngay mọi lẽ. Tất nhiên, muốn đạt được trình độ này, con người phải có căn bản giáo dục, đạo đức và kinh nghiệm sống, luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện.

Thế nên dẫu bước sang tuổi 68 nhưng có vẻ như đối tượng Phạm Viết Công ( sinh năm 1957, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa đạt đến độ “nhĩ thuận” khi quá ảo tưởng vào bản thân, không phân biệt được đúng sai, phải trái đến nỗi vướng vòng lao lý do các hành vi xuyên tạc, lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ danh dự của chính quyền, lãnh đạo các cấp. Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Phạm Viết Công.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, địa bàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Mặc dù không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng Phạm Viết Công đã tự ý nhận đứng đơn thay cho các hộ dân tại xã Đồng Lộc để khiếu nại, tố cáo, đòi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai dự án.

Được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết nội dung đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, phần lớn các hộ dân có liên quan đã rút đơn khiếu kiện. Tuy nhiên, Phạm Viết Công không đồng tình mà còn tiếp tục gửi đơn với nội dung xuyên tạc, sử dụng lời lẽ xúc phạm. Công lập khoản Facebook cá nhân “Cong pham” để biên tập, đăng tải các bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự của các tổ chức Đảng, chính quyền và lãnh đạo các cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Bất biết đối tượng là người như thế nào, có hành vi vi phạm ra sao, cứ bị bắt, xử lý về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự là y như rằng tổ chức khủng bố Việt Tân và các bè lũ chống phá đang ăn nhờ ở đậu nơi hải ngoại lại lu loa luận điệu quen thuộc: “Chính quyền Việt Nam đàn áp dân chủ, nhân quyền”; “Việt Nam không có tự do ngôn luận”; “Việt cộng bóp nghẹt tiếng nói phản biện”...

Lần này, chúng còn nỏ mồm xuyên tạc: “Thiếu niên 17 tuổi lĩnh án 1 năm tù vì “xâm phạm lợi ích” của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Một người dân ở Hà tĩnh bị bắt vì viết “cán bộ là lũ ăn cướp của dân” trên facebook”; “Tuyên án một thiếu niên - Khi chính quyền Việt Nam sợ những tiếng nói xây dựng”... Không ai lạ gì miệng lưỡi xảo trá, thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người, thay trắng đổi đen để phục vụ âm mưu chính trị đen tối của bè lũ thủ đoạn, chống phá nên cộng đồng người sử dụng mạng xã hội chẳng mấy quan tâm đến những bài viết mang luận điệu xuyên tạc đã quá nhàm chán kia.

Thực trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đã được hiến định, pháp luật thừa nhận, bảo vệ, thể hiện qua những hành động thiết thực, cụ thể của chính quyền đã được đông đảo người dân ủng hộ, cộng đồng thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Những cáo buộc vô căn cứ của các tổ chức phản động hoàn toàn vô giá trị.

Cũng như mọi quốc gia tiến bộ, văn minh trên thế giới, mọi hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam đều bị nghiêm trị theo quy định. Hồ Trọng Phúc, Phạm Viết Công hay bất cứ một tổ chức, cá nhân nào đều không thể đứng ngoài, đứng trên luật pháp mà đều phải trả giá cho những hành vi vi phạm của mình. Phản biện và phản động là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt với ranh giới rất rõ ràng, cụ thể từ những quy định của pháp luật và đạo đạo lý sống.

Mọi ý kiến phản biện mang tính chất xây dựng, đóng góp cho đất nước, dân tộc tốt đẹp hơn luôn được chính quyền trân trọng đón nhận, tri ân. Mọi hành vi chống phá, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân phải bị nghiêm trị. Phản biện hoàn toàn không phải hành động xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, reo rắc nỗi hoài nghi, mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Phản biện cần xuất phát từ cái tâm trong sáng, lương thiện chứ không phải mưu đồ trục lợi cá nhân, nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn tài trợ tiền bạc, cuộc sống sung túc phía trời Tây để phản bội quốc gia, dân tộc. Đáng tiếc là ranh giới rõ ràng này đã không được những kẻ như Hồ Trọng Phúc, Phạm Viết Công để tâm đến, và kết cục trong lao tù cái giá tất yếu chúng phải trả ...

