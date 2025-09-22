Rồng ngầm Trường An - Hành trình giả tưởng giữa cổ phong và hiện đại

“Rồng ngầm Trường An” là tác phẩm mới nhất của tác giả Mã Bá Dung, một nhà văn đương đại nổi tiếng của văn học Trung Quốc, vốn rất được bạn đọc Việt Nam yêu thích, được 1980 Novel giới thiệu tới độc giả.

Tiểu thuyết “Rồng ngầm Trường An”. (Ảnh: 1980 Novel)

“Rồng ngầm Trường An” viết về một thế giới huyễn tưởng nơi hàng nghìn con rồng cư ngụ dưới lòng đất kinh thành Trường An. Chúng bị thuần hóa thành “tàu điện ngầm sống”, đưa đón người dân qua hệ thống đường hầm chằng chịt.

Mỗi năm, triều đình lại tổ chức nghi lễ tại thác Hồ Khẩu (Hoàng Hà), mời gọi những cá chép vừa vượt Long Môn hóa rồng đến phục dịch cho triều đình. Thế nhưng, đằng sau “vinh dự” ấy là chuỗi ngày mệt mỏi, giam hãm, chẳng khác nào bị biến thành công cụ lao động.

Một con rồng già đã cay đắng thốt lên: “Ta đã mất hơn mười năm để vượt Long Môn, nhưng giờ chỉ giống như một chiếc tàu điện ngầm mà thôi”.

Chia sẻ về cuốn tiểu thuyết, Mã Bá Dung nói rằng câu chuyện được thai nghén từ những chuyến tàu điện ngầm đông đúc mà tác giả từng trải qua. Thay vì chỉ kể một truyền thuyết cổ xưa, Mã Bá Dung đã biến rồng - một biểu tượng vốn cao quý trong văn hóa Á Đông, phải trở nên tầm thường, chỉ là phương tiện giao thông công cộng, phục dịch con người.

Đây là một ẩn dụ sắc sảo về con người trong xã hội hiện đại. Những cá thể từng cố gắng phấn đấu hết mình mong được đổi đời, mang đầy khát vọng tự do nay lại bị guồng máy xã hội “xiềng xích”, bị biến thành công cụ phục vụ.

Dù chứa đựng nhiều suy ngẫm về đời sống, song “Rồng ngầm Trường An” không nặng nề chính trị hay triết lý mà giàu chất phiêu lưu, phi thường.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những ví dụ tiêu biểu của silk-punk, một thể loại hòa quyện giữa giả tưởng, lịch sử và khoa học viễn tưởng, với phong cách lấy cảm hứng từ steampunk nhưng mang đậm bản sắc Đông Á.

Trong thế giới của Mã Bá Dung, độc giả bắt gặp sự hòa quyện kỳ lạ giữa Trường An thời Đường và hơi thở công nghiệp, như những con rồng khổng lồ làm tàu điện ngầm, hay những nhân vật huyền thoại như Na Tra, Ác long, Thần linh...

Chính sự giao thoa này đã tạo nên một không khí “cổ tích pha công nghiệp” độc đáo, khó nhầm lẫn.

Mã Bá Dung là một trong những tác giả đương đại đặc sắc nhất của văn học Trung Quốc, nổi bật với thể loại “tiểu thuyết lịch sử giả tưởng” đầy sáng tạo và hấp dẫn. Ông nổi tiếng với bút lực dồi dào, văn phong đa dạng. Các sáng tác của ông trải dài khắp các thể loại, từ phê bình văn học đến tiểu thuyết. Tác phẩm của ông được đánh giá là tiếp nối dòng chảy sáng tác văn học lịch sử từ thời kỳ Ngũ Tứ, đồng thời không ngừng khai phá thể loại “tiểu thuyết lịch sử giả tưởng”.

Ông từng đoạt các giải thưởng văn học danh giá như Giải Ngân hà dành cho tác phẩm khoa học viễn tưởng Trung Quốc (2006), Giải Văn học Nhân dân (2010), Giải Tản văn Chu Tự Thanh, và Giải Văn học Mao Thuẫn dành cho tác giả trẻ.

Không ít tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình, khẳng định sức hút bền bỉ như: “Trường An 12 canh giờ”; “Kỳ án đầu Phật” (Danh gia cổ vật)...

Trên Douban, “Rồng ngầm Trường An” đạt 7.0 điểm với hơn 6.000 lượt đánh giá, con số đủ để cho thấy sức hút của tác phẩm.

Nhiều độc giả ca ngợi đây là một “ý tưởng đột phá, khí chất phiêu lưu trẻ trung”, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Đặc biệt, tác phẩm đang được chuyển thể thành phim hoạt hình, do Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc phê duyệt. Bộ phim kể về chú cá chép Điềm Đồng sau khi hóa rồng và kết bạn với cậu bé Na Tra, cùng nhau theo đuổi giấc mơ tự do.

Nguồn nhandan.vn