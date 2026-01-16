Sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Công an về công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là thành viên của Tiểu ban An ninh, đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sẵn sàng các công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Xác định được điều đó, ngay khi được giao nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động nắm, dự báo tình hình; phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát thực địa nơi ở, tuyến đường di chuyển của đại biểu và nơi diễn ra Đại hội. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng đề xuất Tiểu ban an ninh ban hành phương án chi tiết bố trí phương tiện phục vụ chuyên chở đại biểu; địa điểm lưu trú; sắp xếp, bố trí phòng phục vụ Trung tâm báo chí. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm yêu cầu “toàn diện, chặt chẽ” với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, “kiên quyết không để bị động, bất ngờ” dù là nhỏ nhất.

Tổ chức diễn tập phương án kỹ thuật bảo vệ phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết: “Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội; tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội".

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trong Bộ Tư lệnh đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ tham dự Đại hội đảng các cấp và các hoạt động để chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Lực lượng đặc nhiệm tổ chức tập huấn võ thuật và các kỹ năng đặc nhiệm nâng cao phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với việc triển khai các nội dung công tác nghiệp vụ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ tầm quan trọng, trách nhiệm và những yêu cầu đặc biệt về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Trang thông tin chính thức của Đại hội Đảng XIV