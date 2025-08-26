Sắp xếp ổn định dân cư gắn với đầu tư hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Dự án 2 “Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định đời sống và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Cụ thể, dự án được triển khai tại 13 điểm sắp xếp ổn định dân cư tập trung; hỗ trợ 360 hộ dân được bố trí trong các dự án này. Đồng thời, 31 hộ dân cư được bố trí tại chỗ, 93 hộ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư. Ngoài ra, 72 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đã được quy hoạch, sắp xếp và di dời đến nơi an toàn. Trong đó, khu vực tỉnh Phú Thọ (cũ) số hộ được sắp xếp ổn định dân cư 351 hộ. Khu vực tỉnh Hoà Bình (cũ), số hộ được sắp xếp, ổn định dân cư là 215 hộ.

Hội viên phụ nữ xã Cao Phong và Mường Thàng phối hợp với các ngành, đoàn thể của xóm giúp đỡ hàng chục hộ gia đình khởi công làm móng nhà, xây, dựng nhà mới.

Việc triển khai Dự án 2 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số mà còn đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân đặc biệt các hộ ở vùng có nguy cơ thiên tai; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với sắp xếp dân cư, tạo điều kiện cải thiện điều kiện sống và tổ chức lại không gian cư trú hợp lý; tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hồng Duyên