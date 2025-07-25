Show Trung Quốc hoãn chiếu chung kết sau vụ cắt tiết mục Phương Mỹ Chi

Thông tin chương trình Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á) bất ngờ dời lịch chiếu chung kết từ ngày 25/7 sang ngày 27/7, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Đại diện đơn vị nắm bản quyền phát sóng chương trình Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á) tại Việt Nam cho biết, theo thông báo từ phía nhà sản xuất Trung Quốc, lịch phát sóng tập chung kết đã được điều chỉnh.

Cụ thể, thay vì công chiếu vào ngày 25/7 như kế hoạch ban đầu, đêm chung kết ghi hình tại Ca Mao (Trung Quốc) sẽ được dời sang ngày 27/7 lúc 9h (giờ Việt Nam).

Đơn vị phát hành tại Việt Nam cho biết không nắm được lý do cụ thể dẫn đến việc dời lịch, mà chỉ nhận được thông báo từ phía đối tác Trung Quốc.

Phương Mỹ Chi cùng các thí sinh nước bạn (Ảnh: Facebook nhân vật)

Những ngày qua, bên cạnh thông tin về lịch phát sóng chung kết, tiết mục dự thi của Phương Mỹ Chi trong đêm bán kết 2 (tập 9) cũng gây chú ý khi bị cắt sóng trên nền tảng YouTube iQIYI - đơn vị phát trực tuyến của Trung Quốc.

Trong đêm thi này, Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Vũ trụ có anh. Tuy nhiên, phần trình diễn dài hơn 3 phút của cô chỉ còn khoảng 20 giây trên sóng, chủ yếu giữ lại đoạn ban giám khảo nhận xét và chấm điểm.

Phản hồi về sự việc, phía đơn vị nắm bản quyền phát sóng tại Việt Nam cho rằng có thể do vấn đề bản quyền âm nhạc nên YouTube iQIYI không thể phát trọn vẹn tiết mục. Dù vậy, họ khẳng định tại Việt Nam, chương trình vẫn được phát đầy đủ, không cắt phần trình diễn của Phương Mỹ Chi.

Phần trình diễn “Vũ trụ có anh” tại đêm bán kết 2 (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video được cho là ghi lại đêm chung kết cuộc thi. Các nguồn tin này cho rằng Phương Mỹ Chi giành vị trí thứ ba chung cuộc sau khi thể hiện ca khúc Lạc trôi song ca cùng ca sĩ Hoàng Linh (Trung Quốc).

Quán quân được cho là Miyuna (Nhật Bản), á quân là Chu Phi Ca (Trung Quốc), còn thí sinh Khả Lâu (Trung Quốc) đứng thứ 4.

Trước thông tin rò rỉ này, hôm 18/7, đại diện truyền thông của Phương Mỹ Chi xác nhận cô đã lọt vào top 3, nhưng nhấn mạnh: “Kết quả chung cuộc sẽ chỉ được công bố khi chương trình chính thức phát sóng”.

Nguồn dantri.com.vn