Sở Công Thương làm việc với đại diện Samsung Việt Nam

Chiều 21/8, Sở Công Thương đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Samsung Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã giới thiệu khái quát kết quả phát triển công nghiệp của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng như kết quả thực hiện các chương trình của Samsung tại Phú Thọ.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện tử; 45 doanh nghiệp là nhà cung ứng cấp 1, khoảng 80 doanh nghiệp là nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung Việt Nam. Những năm qua, Samsung đã và đang triển khai các chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và chất lượng, đào tạo nhân lực về khuôn mẫu tại Việt Nam, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, tìm kiếm nhà cung ứng tiềm năng mới...

Đại diện Samsung Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị Samsung Việt Nam tìm hiểu, đưa Phú Thọ vào nhóm các địa phương có tiềm năng tăng cường hợp tác, là điểm đến của các nhà cung cấp của Samsung tại khu vực phía Bắc. Đồng thời, hỗ trợ Phú Thọ thu hút các doanh nghiệp lớn, có hàm lượng chất xám, công nghệ cao đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, tăng số lượng doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 của Samsung.

Sở Công Thương cũng đề xuất với Samsung về việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác để triển khai cụ thể các chương trình trong thời gian tới.

Với chức năng quản lý nhà nước về năng lượng, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế..., Sở Công Thương cam kết đồng hành cùng Samsung Việt Nam, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi khi Samsung đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Samsung Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua; trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo chuyên gia và phát triển mạng lưới nhà cung ứng.

Đại diện Samsung Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để triển khai các chương trình phù hợp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp Phú Thọ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Lê Hoàng