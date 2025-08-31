Sôi nổi các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

Hòa chung trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tỉnh đã, đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi, góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, động lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Thanh Ba khánh thành và gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH, quốc phòng an ninh, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025- 2030 cũng như hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã, đang được tỉnh, các địa phương thực hiện, tổ chức đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả.

Nổi bật như: Tỉnh tham gia triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập”; tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện với nhân chứng lịch sử; hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, liệt sĩ, thương bệnh binh...

Xã Hiền Lương tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi tại địa chỉ đỏ - Bia di tích chiến khu Vần – Hiền Lương.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ra quân vệ sinh môi trường... phù hợp với tình hình thực tế, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp Nhân dân.

Tiêu biểu như xã Tân Sơn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao, tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và bắn pháo hoa tầm thấp để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam đã mang đến bầu không khí sôi nổi, vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cổ vũ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng phường ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt, tại chương trình đã có 31 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước được tuyên dương, vinh danh đã khơi dậy tinh thần thi đua mạnh mẽ...

Đáng lưu ý, trên địa bàn tỉnh đã có 7 công trình, dự án được khởi công, khánh thành, triển khai chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025): Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên (xã Bình nguyên và Xuân Lãng); Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc (xã Yên Lạc); Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì); Hồ chứa nước Cánh Tạng (xã Yên Phú); Trạm biến áp 500Kv Vĩnh Yên (Phường Vĩnh Yên); Tổ máy số 1 Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng; Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ). Trong đó, nổi bật là công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng được khánh thành tạo điểm nhấn về kiến trúc và văn hóa vùng đất Tổ.

Một trong những điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay là tỉnh tổ chức bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp tại 3 điểm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030.

Các sự kiện trong chuỗi hoạt động càng tôn thêm ý nghĩa, khi đặt trong bối cảnh Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, khát vọng vươn lên, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức sôi nổi tại các địa phương trong tỉnh.

Đẩy mạnh cổ động trực quan

Bên cạnh tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm thành công Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan.

Những ngày này, từ phường đô thị trung tâm đến các xã, thôn, bản vùng cao, vùng sâu đều bừng sáng, khoác lên mình sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc cờ đỏ sao vàng. Trên những tuyến đường trục chính, con phố, ngõ xóm... pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền thi đua yêu nước được treo, lắp đặt nghiêm trang, ngay ngắn... vừa góp phần làm đẹp cảnh quan vừa thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống báo chí, phát thanh – truyền hình, bản tin cơ sở, mạng xã hội, cổ động trực quan, tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị – tư tưởng, hội thi, triển lãm, chiếu phim lịch sử, hội thảo chuyên đề, sáng tác nghệ thuật về chủ đề cách mạng, tổ chức các hoạt động tri ân người có công, thăm hỏi gia đình liệt sĩ, thương binh...

Tại các xã, phường tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu dân cư; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể với nội dung gắn kết chặt chẽ với chủ đề kỷ niệm.

Các tuyến đường, ngõ xóm, cổng nhà rợp sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba Đỗ Minh Tuân cho biết: Xã đã, đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng như đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng thành công Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Xã đã chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn xây dựng và phát sóng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; biểu dương gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025; khánh thành và gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9...

Công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng “Tết Độc lập” của dân tộc đã được triển khai đa dạng, phong phú, sáng tạo, bài bản, gắn liền với thực tiễn đời sống và những thành tựu phát triển KT – XH của tỉnh, địa phương, tạo hiệu ứng tích cực, mang tính lan toả sâu sắc, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận để tiếp tục cổ vũ tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Lệ Oanh