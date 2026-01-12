Tái diễn luận điệu đòi phi chính trị hóa lực lượng Công an, Quân đội trước Đại hội XIV của Đảng

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Các thế lực thù địch kích động tư tưởng ly khai, chống đối, cổ súy vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “dân chủ”, “nhân quyền” “dân tộc”, “tôn giáo”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.

Đối với Việt Nam, việc đòi phi chính trị hóa lực lượng Công an, Quân đội là âm mưu nguy hiểm, lâu dài của các thế lực thù địch. Thực tế cho thấy, từ những năm 90, thế kỷ XX, mưu đồ chống phá của chúng đã hiện hữu; mục đích sâu xa là làm cho lực lượng Công an, Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác. Từ đó dẫn tới thái độ xem nhẹ vai trò của lực lượng Công an, Quân đội. Trong những năm qua, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và đối tượng chống đối, cơ hội chính trị qua luôn tìm mọi cách, bằng nhiều luận điệu để phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, Công an; cho rằng Công an, Quân đội là công cụ của Nhà nước, không thuộc một thể chế chính trị nào, vì thế không có trách nhiệm bảo vệ Đảng.

Thời gian qua, khi Đại hội XIV của Đảng đến gần, các đối tượng triệt để tận dụng ứng dụng AI, công nghệ deepfake để tấn công vào niềm tin của lực lượng vũ trang và nhân dân. Thông qua các công cụ deepfake, chúng tạo dựng những hình ảnh, phát ngôn hoặc hành vi hoàn toàn không có thật rồi gán ghép vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dàn dựng video giả mạo về đời sống cán bộ, chiến sĩ với những hình ảnh tiêu cực, bịa đặt các vụ việc “bê bối”, “tham nhũng” hoặc “bạo lực” trong doanh trại. Từ đó, chúng tìm cách quy chụp, đổ lỗi nguyên nhân những vấn đề đó là do “Đảng làm mất vai trò của lực lượng Công an, Quân đội”. Chúng giả mạo, chỉnh sửa, cắt ghép lời phát biểu của các tướng lĩnh trong Công an, Quân đội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Bên cạnh đó, năm 2025, lợi dụng tình hình thiên tai, mưa lũ khắc nghiệt xảy ra tại Việt Nam, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị liền tung ra những luận điệu tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng, hạ thấp vai trò của lực lượng Công an, Quân đội trong việc ứng phó, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân, cho rằng chỉ “biểu diễn”, “làm màu”, “phải chờ Đảng chỉ đạo Công an, Quân đội mới đi cứu nên dân chết đói, chết rét trong vô vọng”... Những luận điệu này không chỉ phủ nhận toàn bộ nỗ lực cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân của lực lượng Công an, Quân đội mà còn gây chia rẽ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân dân. Thông qua các chiến dịch tuyên truyền phá hoại trên không gian mạng trong cùng một thời điểm, những sản phẩm giả mạo, luận điệu xuyên tạc này thường được tung lên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhất là khi gắn với các sự kiện chính trị nhằm gây hiểu lầm, kích động tâm lý hoang mang, bất ổn trong nhân dân. Chúng kêu gọi xóa bỏ hệ thống tổ chức Đảng và cán bộ tham gia phụ trách công tác Đảng trong lực lượng Công an, Quân đội, kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang “trung lập”, quân đội “quốc gia”, không lệ thuộc một khuynh hướng chính trị, một đảng phái nào; tung hô ca ngợi mô hình Công an, Quân đội một số nước để chứng minh việc lực lượng vũ trang không liên quan đến chính trị. Kêu gọi Việt Nam nên liên minh với quân sự với những nước lớn để được bảo vệ, dựa nước này, chống nước kia hoặc trở thành quân đội “nhà nghề” đi can thiệp vào công việc nội bộ nước khác...

Về bản chất, luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng Công an, Quân đội là làm mất bản chất chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa, xóa bỏ nguyên tắc xây dựng và cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo lực lượng Công an, Quân đội. Khi lực lượng Công an, Quân đội không còn là lực lượng chính trị, công cụ sắc bén, tin cậy, tấm khiên bảo vệ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, chúng chuyển hướng chính trị của Công an, Quân đội từ lực lượng vũ trang của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội, công an tư bản, nhà nghề chỉ phục vụ cho lợi ích của một số nhóm do giai cấp tư sản lãnh đạo.

Lịch sử đã để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, cảnh tỉnh cho những ai còn mơ hồ trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về bản chất của lực lượng vũ trang, xa rời, coi nhẹ sự lãnh đạo của Đảng. Điển hình là vào những năm 80 của thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản (ĐCS) Liên Xô do mắc bẫy của chiến lược “Diễn biến hòa bình” làm cho Quân đội Liên Xô lúc bấy giờ bị “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa, dẫn đến phân rã về tư tưởng và tổ chức dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô. Hay những vụ “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “bất tuân dân sự”, “Mùa xuân A-rập”, “Cách mạng hoa hồng”, “Cách mạng đường phố”... Hoặc diễn biến nguy hiểm nữa là các nước lớn tiến hành can thiệp quân sự hay tiến hành các chiến dịch vũ trang vào nội bộ quốc gia như Lybia với “vùng cấm bay” hay gần đây nhất là Venezuela... Hậu quả của các hoạt động trên là đất nước chìm trong biểu tình, bạo loạn, xung đột, ly khai khiến an ninh rối ren, đời sống người dân bị đảo lộn, nền kinh tế bị đình trệ, đất nước bị phân tán ra thành nhiều vùng ly khai, tự trị.

Lịch sử ra đời, phát triển, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an, Quân đội luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống chính trị. Mọi hoạt động của lực lượng Công an, Quân đội đều nhằm mục tiêu tối thượng là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, chế độ. Những cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng Công an, Quân đội đã mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an, Quân đội trong đề ra đường lối, chủ trương bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng vững mạnh; xác định phương hướng phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước theo hướng hiện đại, tinh nhuệ, tự lực, tự chủ, trở thành lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và tích cực, chủ động tham gia xây dựng đất nước. Đồng thời, lực lượng Công an, Quân đội còn đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại an ninh, quốc phòng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Trong năm 2025 vừa qua, thiên tai, bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất... diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường. Lực lượng Quân đội đã sát cánh cùng lực lượng Công an trở thành trụ cột quan trọng trong phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ, để lại dấu ấn bằng những con số biết nói và những hình ảnh xúc động lan tỏa trong lòng nhân dân. Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Quân đội, tới nay đã đạt kết quả rất tích cực, đảm bảo hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ đề ra. Tính đến ngày 31/12/2025 đã hoàn thành sửa chữa 34.756/34.759 nhà bị hư hỏng (đạt 99,99% kế hoạch); hoàn thành xây dựng lại 671 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt 42% kế hoạch), 926 nhà còn lại các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Để đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện vai trò nòng cốt trong chiến lược an ninh, quốc phòng, sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đóng vai trò then chốt, không chỉ giúp lực lượng Công an, Quân đội vượt qua các thách thức mà còn tạo nền tảng để phát triển mạnh mẽ hơn, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đảm bảo lực lượng Công an, Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trong thời gian tới, lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu phi chính trị hóa, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trên nền tảng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Vì vậy, mỗi người cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội, nhất là thông tin từ những tổ chức, đối tượng phản động, bất mãn; không cả tin, không lan tỏa những thông tin sai trái, tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính xây dựng, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lừa gạt, lôi kéo làm những việc gây tổn hại cho Đảng, nhân dân, đất nước. Đề cao cảnh giác các luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo, vu cáo của các đối tượng phản động, thù địch, gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an, Quân đội với nhân dân, làm suy giảm niềm tin của quần chúng với lực lượng vũ trang.

Theo cand.com.vn