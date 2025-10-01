Tại sao Vinhomes lại chọn Cần Giờ để đầu tư dự án 10 tỷ USD?

Cần Giờ đang trở thành tâm điểm khi tập đoàn Vinhomes quyết định rót tới 10 tỷ USD để kiến tạo siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, quy mô 2870ha tại vùng đất từng được xem là “vùng trũng” của TP.HCM.

Quyết định này không chỉ mang tính chiến lược, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc biến Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới. Như chia sẻ từ chuyên gia bất động sản Nhật Phạm , một chuyên gia nhiều năm nghiên cứu thị trường, chính sự hội tụ của ba yếu tố “quỹ đất biển độc bản - hạ tầng đột phá - chủ đầu tư đủ tầm” đã khiến Cần Giờ trở thành lựa chọn không thể thay thế.

Hãy cùng chúng tôi phân tích sâu hơn lý do Vinhomes chọn Cần Giờ để phát triển Vinhomes Cần Giờ qua bài viết dưới đây!

Lý do Vinhomes chọn Cần Giờ để đầu tư Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Quyết định của Vinhomes chọn Cần Giờ để phát triển Vinhome Green Paradise không phải ngẫu nhiên, mà dựa trên những lợi thế độc bản: quỹ đất biển duy nhất TP.HCM, hạ tầng tỷ đô đang hình thành, hệ sinh thái rừng – biển được UNESCO công nhận và khoảng trống thị trường đô thị biển chưa từng có.

Lý do 1: Quỹ đất biển độc bản và quy hoạch tầm vóc

Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của TP.HCM, với hơn 20 km bờ biển và rừng ngập mặn rộng 34.000 ha, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là lợi thế không thể tái tạo, tạo ra tính độc bản tuyệt đối cho mọi dự án.

Trong quy hoạch, Vinhomes Cần Giờ trải rộng gần 2.870 ha, chiều ngang kéo dài 15km, vốn đầu tư gần 10 tỷ USD. Đây là một trong những đại đô thị lấn biển lớn nhất châu Á, được phê duyệt chính thức từ 2021.

Chuyên gia Nhật Phạm nhấn mạnh: “Một dự án càng quy mô lớn, pháp lý rõ ràng thì càng giảm thiểu rủi ro. Vinhomes chọn đúng thời điểm khi cả quỹ đất hiếm và quy hoạch tầm vóc đã sẵn sàng để bật lên.”

Toàn cảnh dự án Vinhomes Cần Giờ gần 3000ha – Chiều ngang dự án kéo dài 15km, từ đất liền ra mũi dự án dài 5km

Lý do 2: Hạ tầng kết nối – đòn bẩy chiến lược

Cần Giờ từng bị xem là “ốc đảo” vì phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Nhưng trong giai đoạn 2026–2028, hàng loạt hạ tầng trọng điểm đồng loạt triển khai:

Cầu Cần Giờ: dài 3,4 km, vốn hơn 10.000 tỷ đồng, rút ngắn di chuyển còn 45–60 phút.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành: hoàn tất, kết nối trực tiếp miền Tây – sân bay Long Thành – Cần Giờ.

Sân bay Long Thành: giai đoạn 1 khai thác từ 2026, đưa du khách quốc tế đến Cần Giờ chỉ 1 giờ.

Metro/đường sắt tốc độ cao VinSpeed (đang nghiên cứu): nếu thành hiện thực, chỉ 20 phút từ Quận 7 đến Cần Giờ.

Như chuyên gia Ông Người Nhật đánh giá: “Hạ tầng chính là chiếc ‘chìa khóa vàng’. Khi nút thắt được gỡ, Vinhomes Cần Giờ không còn xa xôi, mà trở thành cực đô thị – du lịch mới của TP.HCM.”

Phối cảnh dự án Cầu Cần Giờ, hạ tầng trọng điểm tăng cường kết nối và đòn bẩy cho giá trị Vinhomes Cần Giờ

Lý do 3: Hệ sinh thái rừng - biển và kinh tế cảng

Cần Giờ sở hữu khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng lớn - “lá phổi xanh” của TP.HCM. Trong bối cảnh nhu cầu sống xanh, gắn với thiên nhiên ngày càng tăng, yếu tố này trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Đồng thời, Chính phủ đã phê duyệt cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (571 ha, vốn 5,5 tỷ USD). Khi hoàn thành, cảng này đủ sức cạnh tranh với Singapore, Klang (Malaysia), đưa Cần Giờ trở thành trung tâm logistics và thương mại quốc tế.

Sự cộng hưởng giữa giá trị sinh thái và động lực kinh tế biển giúp Vinhomes Green Paradise không chỉ là khu đô thị, mà còn là một trung tâm phát triển mới của TP.HCM.

Lý do 4: Khoảng trống thị trường và lợi thế của Vingroup

Thị trường TP.HCM đang thiếu một đô thị biển ở thật - vừa an cư, vừa kinh doanh, vừa du lịch. Các điểm đến như Vũng Tàu, Hồ Tràm hay Phan Thiết chủ yếu second-home, chưa đủ tầm để định vị một “thành phố biển”.

Chỉ một chủ đầu tư đủ tiềm lực, kinh nghiệm và hệ sinh thái đồng bộ như Vinhomes mới có thể triển khai dự án gần 3.000 ha: Từ tháp 108 tầng, hồ nước mặn nhân tạo 443 ha, đến hệ sinh thái giáo dục - y tế - thương mại - năng lượng xanh.

Chuyên gia Nhật Phạm nhận định: “Nếu không phải Vinhomes, khó có doanh nghiệp nào đủ năng lực để biến Cần Giờ thành đô thị biển chuẩn quốc tế. Họ không chỉ xây nhà, mà xây dựng một biểu tượng quốc gia.”

Việc Vinhomes chọn Cần Giờ không chỉ vì quỹ đất rộng hay vị trí ven biển, mà bởi nơi đây hội tụ đủ 4 yếu tố hiếm có: quỹ đất biển độc bản - hạ tầng tháo gỡ nút thắt - hệ sinh thái rừng & cảng - khoảng trống thị trường. Với dự án 10 tỷ USD, Vinhomes đang đặt cược để kiến tạo biểu tượng biển mới của Việt Nam, một đô thị xứng tầm châu Á.

Đầu tư vào dự án hôm nay chính là tham gia vào bước ngoặt lịch sử: biến một huyện ven biển thành “thành phố biển” đầu tiên của TP.HCM. Và như Ông Người Nhật thường nhấn mạnh: “Người nhìn ra giá trị sớm nhất, luôn là người gặt hái nhiều nhất.”

