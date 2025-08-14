Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (CTNB) càng trở nên quan trọng, cấp thiết. Trước yêu cầu đó, Phòng An ninh CTNB, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Họp triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm An ninh CTNB phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh CTNB xác định phương châm hành động “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” là kim chỉ nam trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ then chốt, nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những nguy cơ chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy.

Sau sáp nhập tỉnh là giai đoạn nhạy cảm dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để gây chia rẽ, kích động, gây nhiễu loạn dư luận, Phòng An ninh CTNB đã bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, từng bước cụ thể hóa các yêu cầu về thống nhất nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị, bảo đảm không để xảy ra sai sót trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đội ngũ sau sáp nhập. Từ việc chủ động nắm tình hình nội bộ các cơ quan, tổ chức, nhất là các đơn vị trọng điểm về chính trị, đến triển khai các hoạt động thẩm định chính trị phục vụ công tác cán bộ, tuyển dụng, khen thưởng, phong tặng danh hiệu... đều được triển khai kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng bám sát diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng - nơi đang trở thành “chiến trường” mới trong hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng trăm tài khoản mạng xã hội và bài viết có nội dung sai sự thật, độc hại, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Các vụ việc xử lý đều bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để hình thành điểm nóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, kích động.

Trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, báo chí, văn hóa - tư tưởng, phòng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những biểu hiện liên quan ANTT, nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, từ đó tham mưu xử lý sớm, hiệu quả. Đặc biệt, công tác bảo vệ an ninh nội bộ trong kỳ thi tuyển sinh, bổ nhiệm, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở được triển khai chặt chẽ, góp phần bảo đảm sự công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, phòng tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân, tạo thành vành đai vững chắc từ cơ sở. Hệ thống an ninh nội bộ ở các cơ quan, tổ chức được củng cố, kiện toàn; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động thông tin nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ CTNB, phòng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, có khả năng xử lý linh hoạt, nhạy bén các tình huống thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp luôn được duy trì thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ, số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống phân tích, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an ninh nội bộ được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa công tác nghiệp vụ an ninh.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng và giữa các cấp chính quyền cần được quan tâm hơn nữa nhằm nâng cao tính chủ động, khả năng dự báo và phản ứng nhanh trước mọi diễn biến, giúp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa các mối đe dọa đến hệ thống chính trị.

Với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, Phòng An ninh CTNB, Công an tỉnh Phú Thọ luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy, luôn đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự phát triển bền vững của tỉnh. Ghi nhận những thành tích đó, phòng được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen; nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được biểu dương, khen thưởng. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng, góp phần tạo dựng môi trường chính trị - hành chính ổn định, minh bạch, kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

Ngọc Tuấn