Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin phục vụ Đại hội Đảng

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một mặt trận quan trọng gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an xã Pà Cò tuyên truyền cho đồng bào Mông nhận diện tin xấu, độc trên không gian mạng.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian qua, tình hình an ninh mạng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động có xu hướng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, gây hoang mang dư luận, nhất là trong những thời điểm chính trị quan trọng. Do đó, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thông tin được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội. Trọng tâm là rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các hệ thống thông tin dùng chung, cổng thông tin điện tử, trang thông tin thành phần của các sở, ngành, địa phương; kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật, phòng ngừa nguy cơ bị tấn công mạng. Trung tuần tháng 12/2025, Công an tỉnh đã tham gia chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 được tổ chức tại Hà Nội nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện khả năng ứng phó sự cố, kỹ năng xử lý tình huống và mức độ phối hợp giữa các lực lượng tham gia.

Trong công tác bảo đảm an ninh mạng, đơn vị đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, vô hiệu hóa hàng trăm tin, bài có nội dung xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ hiệu quả quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Năm 2025, công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực; đơn vị đã xác lập và đấu tranh thành công 5 chuyên án, khởi tố 15 bị can, thu hồi tài sản với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Thượng tá Triệu Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn, không để các đối tượng xấu, tin tặc lợi dụng điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống để tấn công, xâm nhập, đăng tải các thông tin xấu, độc, đặc biệt là trong thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh mạng theo từng cấp độ, tăng cường lực lượng trực giám sát 24/7 trên không gian mạng, chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu nghi vấn để xử lý ngay từ cơ sở. Đồng thời, công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc liên quan đến Đại hội Đảng được triển khai quyết liệt, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các địa phương triển khai giám sát, có biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hệ thống bảng điện tử (màn hình LED, ECD, pano số, áp phích điện tử...) tại các khu vực cơ quan, doanh nghiệp, khu vực công cộng.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, góp phần xây dựng “lá chắn mềm” trên không gian mạng.

Song song với đó, tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật thông suốt, an toàn, ổn định đối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống có giao tiếp với người dân, không để xảy ra sự cố; sẵn sàng phương án ứng phó, khắc phục sự cố nếu xảy ra tấn công mạng, gián đoạn thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội. Đối với đơn vị vận hành, quản trị các hệ thống thông tin quan trọng (hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản điều hành, thư điện tử công vụ, truyền thanh, truyền hình; cổng/trang thông tin điện tử, kênh truyền thông trên mạng xã hội, bảng điện tử và các hệ thống truyền dẫn lưu trữ và xử lý dữ liệu...) phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng, đặc biệt là các hệ thống cổng/trang thông tin điện tử, kênh truyền thông mạng xã hội sử dụng để đưa thông tin tuyên truyền về hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ các cơ quan Nhà nước mà doanh nghiệp, tổ chức và người dân tham gia sử dụng dịch vụ số cũng được xem là “lớp phòng thủ mềm” quan trọng. Các chiến dịch truyền thông, hướng dẫn nhận diện tin giả, loại bỏ đường dẫn độc hại, bảo vệ thông tin cá nhân được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh...

Có thể thấy, thời điểm chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIV là “giai đoạn nhạy cảm về thông tin”. Việc đẩy mạnh đảm bảo an ninh mạng không chỉ bảo vệ hạ tầng số mà còn tạo môi trường tin cậy cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị trọng đại.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các cơ quan chức năng, công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang được kiểm soát chặt chẽ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ thành công Đại hội Đảng toàn quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới.

Đinh Thắng