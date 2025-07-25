Tạo thế và lực mới cho Bình Xuyên phát triển bền vững

Xã Bình Xuyên được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/7/2025 trên cở sở hợp nhất ba đơn vị hành chính: xã Thiện Kế, xã Hương Sơn và thị trấn Gia Khánh, có quy mô lớn với diện tích trên 29,5km2, dân số 32.534 người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt, chủ động của các cấp chính quyền các địa phương trước khi sáp nhập, sự đoàn kết, vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, xã Bình Xuyên đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng hàng năm từ 13-15%, năm 2025 ước tăng 16,4%; quy mô nền kinh tế tăng nhanh; giá trị sản phẩm sản xuất trên địa bàn dự kiến năm 2025 đạt 111.482,5 tỷ đồng, trong đó: Khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 108.883,3 tỷ đồng (chiếm 97,7%); Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 438,1 tỷ đồng (chiếm 0,4%); Khu vực dịch vụ ước đạt 2.161,1 tỷ đồng (chiếm 1,9%). Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng chiếm vai trò chủ lực; có 414 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt: 74,6 triệu đồng/năm.

Cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống hào hùng tại Bia lịch sử - Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của địa phương.

Xã chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng để phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất và sản lượng lúa, cây màu được duy trì và nâng cao thông qua việc ứng dụng giống mới, cơ giới hóa vào sản xuất; chuyển đổi một số diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang sản xuất chăn nuôi và trồng cây ăn quả, rau màu có giá trị kinh tế cao hơn. Phát triển, mở rộng các vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, tập trung gieo cấy đúng khung thời vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm của xã hơn 1.408 ha. Năng suất lúa bình quân đạt khoảng 50- 60 tạ/ha. Chăn nuôi từng bước chuyển từ nhỏ lẻ sang mô hình trang trại. Lâm nghiệp được quản lý tốt, không xảy ra lấn chiếm đất rừng. Ngành thủy sản phát triển ổn định theo hướng nuôi kết hợp.

Phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ được xác định là một trong những khâu đột phá của xã Bình Xuyên (Khu Công nghiệp Thăng Long).

Đến nay, xã có 176 doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, các doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn xã có 3 khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Thăng Long 3, Khu Công nghiệp Bá Thiện 1, 2, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương; 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội, diện tích dự án lớn nhất với quy mô 10 ha, 1.000 căn hộ dự kiến sẽ đảm bảo chỗ ở cho khoảng 3.800 lao động. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ chính sách được quan tâm thường xuyên. Số hộ nghèo của xã giảm từ 1,0% năm 2020 xuống còn 0,27% năm 2025. Hiện nay, xã không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề thuận lợi, góp phần định hình một nền tảng vững chắc để xã Bình Xuyên sau hợp nhất vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Với quy mô địa giới hành chính rộng hơn, dân số đông hơn, nguồn lực lớn hơn, tạo thế và lực mới để xã Bình Xuyên phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ, phát triển toàn diện, bền vững.

Để đạt được mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 1702 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 85 triệu đồng... trong giai đoạn 2025- 2030, xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy thương mại, dịch vụ và công nghiệp làm mũi nhọn. Tận dụng lợi thế địa phương, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị sản xuất. Quan tâm phát triển văn hóa tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chú trọng và phát huy thành tích trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế các hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử thân thiện, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, khơi thông điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng. Quyết liệt tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; đề cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển lâu dài. Ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện - nước - viễn thông, các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở... theo hướng phân bố hợp lý giữa các thôn sau sáp nhập. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thông tin - truyền thông, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế. Xây dựng xã Bình Xuyên ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần tích cực cùng với cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trần An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên