Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

{title}
{publish}
{head}
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961 * 10/8/2025) và 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 * 13/10/2025), ngày 8/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/Dioxin) tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức trao quà cho 10 NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Cự Đồng, Hương Cần và Văn Miếu, mỗi suất trị giá gần 3 triệu đồng.
Lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tặng quà cho NNCĐDC ở xã Võ Miếu
Trong số 10 NNCĐDC được tặng quà lần này có 8 người tỷ lệ thương tật 81%, 2 người tỷ lệ thương tật 41%. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội NNCĐDC/Dioxin Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi, nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu hàng ngày.
Các đại biểu tặng quà cho đại diện gia đình NNCĐDC ở 3 xã: Cự Đồng, Văn Miếu và Hương Cần
Thông qua chương trình nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và chương trình phối hợp hoạt động, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam đã ký kết, góp phần giúp đỡ các gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Hồng Nhung
Đợt mưa dự báo kéo dài khoảng ba ngày nhưng lượng không quá lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đang diễn ra ở miền Bắc.
baophutho.vn Hơn 32 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Hà Ngọc Lan – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Hòa Bình...
baophutho.vn Tự hào là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi giao thoa, hội tụ của các dân tộc anh em, tỉnh ta hiện có 32 thành phần dân...
baophutho.vn Sáng 10/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 3, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ...
Lũ các sông Cầu, Thương, Trung, Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống, dự báo ngập lụt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn duy trì 2-3 ngày.
baophutho.vn Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Tới dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ...
baophutho.vn Cùng với các cấp, ngành chức năng, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang chung tay khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu kịp thời...