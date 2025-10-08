Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961 * 10/8/2025) và 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 * 13/10/2025), ngày 8/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/Dioxin) tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức trao quà cho 10 NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Cự Đồng, Hương Cần và Văn Miếu, mỗi suất trị giá gần 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tặng quà cho NNCĐDC ở xã Võ Miếu

Trong số 10 NNCĐDC được tặng quà lần này có 8 người tỷ lệ thương tật 81%, 2 người tỷ lệ thương tật 41%. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội NNCĐDC/Dioxin Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi, nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu hàng ngày.

Các đại biểu tặng quà cho đại diện gia đình NNCĐDC ở 3 xã: Cự Đồng, Văn Miếu và Hương Cần

Thông qua chương trình nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và chương trình phối hợp hoạt động, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam đã ký kết, góp phần giúp đỡ các gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hồng Nhung