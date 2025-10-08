Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961 * 10/8/2025) và 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 * 13/10/2025), ngày 8/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/Dioxin) tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức trao quà cho 10 NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Cự Đồng, Hương Cần và Văn Miếu, mỗi suất trị giá gần 3 triệu đồng.

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tặng quà cho NNCĐDC ở xã Võ Miếu

Trong số 10 NNCĐDC được tặng quà lần này có 8 người tỷ lệ thương tật 81%, 2 người tỷ lệ thương tật 41%. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội NNCĐDC/Dioxin Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi, nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu hàng ngày.

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các đại biểu tặng quà cho đại diện gia đình NNCĐDC ở 3 xã: Cự Đồng, Văn Miếu và Hương Cần

Thông qua chương trình nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và chương trình phối hợp hoạt động, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam đã ký kết, góp phần giúp đỡ các gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngày doanh nhân Việt Nam Nạn nhân chất độc da cam Hội doanh nhân trẻ Thanh Sơn Tặng quà Phú thọ Khắc phục khó khăn Ổn định cuộc sống Gia đình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ
2025-10-10 10:14:00

baophutho.vn Cùng với các cấp, ngành chức năng, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang chung tay khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu kịp thời...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long