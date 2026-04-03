Thời điểm tốt nhất ăn trứng để giảm cân, giảm mỡ

Trứng là thực phẩm rẻ tiền nhưng cực kỳ bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thời điểm ăn trứng quyết định rất lớn đến hiệu quả giảm cân, giảm mỡ.

Ăn trứng đúng thời điểm không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ protein mà còn kích hoạt hệ thống trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng dư thừa một cách bền bỉ suốt cả ngày.

Việc phối hợp trứng vào thực đơn đúng cách sẽ giúp ổn định đường huyết, giảm nồng độ hormone gây đói ghrelin, từ đó ngăn chặn tình trạng ăn vặt mất kiểm soát – “kẻ thù” số một của quá trình giảm cân.

Thay vì nhịn ăn cực đoan, việc lựa chọn trứng làm thực phẩm chủ đạo trong những khung giờ phù hợp là một cách để bạn sở hữu vóc dáng thon gọn mà vẫn duy trì được nguồn năng lượng dồi dào.

1. Bí quyết ăn trứng giúp tiêu mỡ thừa

Ăn trứng đúng cách không chỉ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Trước khi tìm hiểu thời điểm ăn trứng, mọi người cần hiểu lý do trứng có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Một quả trứng lớn chỉ chứa khoảng 70 - 80 calo nhưng lại sở hữu lượng protein dồi dào cùng hơn 20 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Tăng cường trao đổi chất: Protein trong trứng có tác dụng nhiệt cao, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa.

Tạo cảm giác no lâu: Trứng đứng thứ hạng cao trong chỉ số no. Ăn trứng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn vặt, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Chứa choline: Đây là dưỡng chất quan trọng giúp phá vỡ các tế bào mỡ và hỗ trợ chức năng gan.

2. Thời điểm tốt nhất ăn trứng để giảm cân

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, bữa sáng là thời điểm lý tưởng nhất để ăn trứng nếu muốn giảm cân.

Đốt mỡ từ sáng sớm

Khi ăn trứng vào buổi sáng, lượng protein dồi dào sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cho mức đường huyết ổn định. Điều này giúp ngăn chặn những cơn đói cồn cào vào giữa buổi sáng - thủ phạm khiến cơ thể thèm bánh ngọt hay trà sữa.

Hiệu quả kéo dài đến tận bữa tối

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng giảm được nhiều hơn 65% trọng lượng cơ thể so với những người ăn bữa sáng có cùng lượng calo nhưng từ carbohydrate (như bánh mì hay ngũ cốc). Quan trọng hơn, nhóm ăn trứng có xu hướng ăn ít hơn ở các bữa tiếp theo trong suốt 24 giờ sau đó.

3. Có nên ăn trứng vào các thời điểm khác trong ngày?

Dù buổi sáng là tốt nhất nhưng việc bổ sung trứng vào các thời điểm khác cũng mang lại những lợi ích riêng biệt:

Ăn trứng trước khi tập luyện: Protein và acid amin trong trứng giúp phục hồi cơ thể và cung cấp năng lượng bền bỉ cho buổi tập.

Ăn trứng vào bữa tối: Nếu thường xuyên bị đói đêm, một quả trứng luộc vào bữa tối là lựa chọn thông minh. Nó giúp no bụng mà không gây đầy hơi hay tích mỡ như các loại đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, nên ăn cách giờ đi ngủ ít nhất 2 tiếng để dạ dày được nghỉ ngơi.

4. Cách chế biến trứng giúp giảm cân hiệu quả nhất

Không phải cách chế biến nào cũng giúp giảm cân. Để tối ưu hóa hiệu quả, hãy ưu tiên:

Trứng luộc: Đây là cách giữ được trọn vẹn dưỡng chất và không thêm bất kỳ calo thừa nào từ dầu mỡ.

Mẹo nhỏ: Hãy ăn trứng kèm với các loại rau giàu chất xơ như súp lơ, rau bina hoặc cà chua. Sự kết hợp giữa protein + chất xơ là công thức hoàn hảo để "tiêu"mỡ bụng.

Trứng chần: Một lựa chọn tinh tế, ít béo và rất ngon miệng khi kết hợp cùng rau xanh.

Trứng áp chảo với dầu ô liu: Nếu muốn ăn chiên, hãy dùng một lượng nhỏ dầu thực vật tốt cho tim mạch thay vì bơ hay mỡ động vật.

5. Những lưu ý quan trọng để ăn trứng an toàn

Dù trứng rất tốt nhưng bạn cần lưu ý những điều sau để bảo đảm sức khỏe:

Số lượng: Người khỏe mạnh có thể ăn từ 1 - 2 quả trứng mỗi ngày. Nếu có vấn đề về cholesterol cao hoặc bệnh tim mạch, nên tham khảo ý kiến bác sĩ (thường là tối đa 3 - 4 quả/tuần).

Đừng bỏ lòng đỏ: 90% canxi và sắt của trứng nằm ở lòng đỏ. Lòng đỏ cũng chứa hầu hết các vitamin tan trong chất béo. Trừ khi bạn theo chế độ ăn kiêng cực kỳ khắt khe, đừng nên lãng phí phần dinh dưỡng này.

Giảm cân không phải là hành trình bỏ đói cơ thể, mà là hành trình chọn đúng thực phẩm vào đúng thời điểm. Hãy bắt đầu ngày mới với 2 quả trứng luộc, bạn sẽ ngạc nhiên về tốc độ thay đổi của cơ thể chỉ sau vài tuần.

Theo suckhoedoisong.vn