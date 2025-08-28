Thức khuya gầy đi hay béo lên? Cái giá nào sức khỏe phải trả?

1-2 giờ sáng, không ít bạn trẻ vẫn cặm cụi trước màn hình máy tính với deadline, bài vở hay những dòng tin bất tận. Khi việc thức khuya trở thành thói quen, cơ thể sẽ sớm “lên tiếng”: có người tăng cân mất kiểm soát, có người lại sụt cân nhanh chóng.

Vì sao cùng một thói quen nhưng để lại những hệ quả trái ngược? Và quan trọng hơn, đâu là cách để giữ cơ thể khỏe mạnh trước nhịp sống đảo lộn này?

Thức khuya - “Thủ phạm phá vỡ cân bằng cơ thể"

Thức khuya không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm chiếc cân “nhảy số” thất thường.

Khi nhịp sinh học đảo lộn, hormone ghrelin (gây đói) tăng cao trong khi leptin (báo hiệu no) lại giảm, bạn dễ cảm thấy đói và thèm ăn hơn bình thường - nhất là đồ ngọt và thực phẩm giàu năng lượng vào ban đêm. Dễ thấy nhất, bạn có từng lục tủ lạnh lúc nửa đêm chỉ vì “bụng réo”, dù trước đó đã ăn đủ bữa?

Ngược lại, ở nhiều trường hợp, việc thiếu ngủ khiến cơ thể không được phục hồi hoàn toàn sau một ngày dài. Hậu quả dễ nhận thấy là mệt mỏi, uể oải, chán ăn, ăn không ngon miệng, thậm chí buồn nôn thường xuyên. Cơ thể dần sụt cân, hốc hác, tiêu hao cơ bắp và nhanh chóng rơi vào trạng thái suy nhược.

Dù béo lên hay gầy đi, điểm chung vẫn là cơ thể bị rối loạn trao đổi chất và suy nhược toàn diện. Những tín hiệu “cầu cứu” sớm xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày:

- Mệt mỏi kéo dài, thiếu sức sống, kiệt sức dù không làm việc nặng

- Suy giảm miễn dịch, dễ cảm lạnh, đau mỏi cơ và mắc các bệnh vặt khác

- Giấc ngủ kém, mất ngủ, trằn trọc, ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc, hay mộng mị

- Tâm trạng bất ổn, dễ cáu gắt, buồn bực, bi quan, lo âu, suy nghĩ nhiều,...

Những biểu hiện này có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc đồng thời, âm thầm đẩy cơ thể vào vòng xoáy suy nhược. Nguy hiểm hơn, thói quen thức khuya lâu ngày còn làm tăng nguy cơ lão hóa sớm, bệnh tim mạch, đột quỵ, thậm chí cả ung thư.

Từ giải pháp tức thời đến phục hồi lâu dài

Ai cũng biết thức khuya có hại, nhưng vì công việc, trách nhiệm hay thói quen khó bỏ mà nhiều người vẫn tiếp tục. Thay vì để cơ thể gánh chịu, bạn có thể áp dụng những giải pháp tức thời để giảm bớt tác động:

● - Bù giờ ngủ hợp lý: tranh thủ ngủ 20-30 phút trước ca làm đêm hoặc ngủ bù vào sáng hôm sau, đảm bảo tổng thời gian 7-8 tiếng mỗi ngày.

● - Ăn nhẹ thông minh: nếu dễ tăng cân, hãy chọn trái cây, hạt, sữa chua thay vì đồ ăn nhiều dầu mỡ; nếu dễ sụt cân, ưu tiên bữa phụ giàu dinh dưỡng như ngũ cốc, sữa, bánh mì nguyên cám.

● - Vận động nhẹ mỗi 1-2 tiếng: vươn vai, xoay cổ nhẹ để vừa hạn chế tích mỡ khi ngồi lâu, hỗ trợ tuần hoàn, giúp tỉnh táo hơn.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, điều quan trọng là khôi phục lại nhịp sinh học tự nhiên: đi ngủ - thức dậy đúng giờ, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, duy trì chế độ ăn uống đều đặn và theo dõi cân nặng.

Thực tế, thói quen thức khuya không dễ thay đổi trong ngày một ngày hai. Để giấc ngủ trọn vẹn, chất lượng hơn, bạn cần tạo điều kiện ngủ lý tưởng: giữ phòng ngủ yên tĩnh, mát mẻ, hạn chế ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và tránh dùng chất kích thích như cà phê sau buổi chiều.

Đồng thời, bạn có thể kết hợp thêm mẹo dân gian quen thuộc: một tách trà gừng ấm, ngâm chân với muối thảo dược, hay nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương, bạc hà lên gối để thư giãn và dễ dàng vào giấc sâu.

Với những ai bận rộn, khó duy trì các thói quen chăm sóc sức khỏe tỉ mỉ mỗi ngày, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Bát Tiên Bình Đông mang đến một giải pháp tiện lợi, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền cùng quy trình sản xuất hiện đại.

Sản phẩm chứa nhiều dược liệu quý như Lạc tiên, Đương quy, Thục địa, Phục linh, Hoài sơn,... được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP luôn đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, Bát Tiên Bình Đông không chỉ giúp ăn ngon, ngủ sâu, mà còn bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe.

Đây cũng chính là minh chứng cho triết lý “Giao thoa thế hệ” của Dược Bình Đông: kế thừa tinh hoa y học cổ truyền, ứng dụng công nghệ hiện đại, để trở thành người bạn đồng hành thân thuộc trong mỗi gia đình Việt.

