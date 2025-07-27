Tình yêu tan vỡ trong hậu truyện phim Sex and the City

{title}
{publish}
{head}
Trong hậu truyện mang tên "And Just Like That...” cuộc tình giữa nữ chính Carrie Bradshaw và Aidan Shaw một lần nữa khép lại, lần này là vĩnh viễn.
Ảnh: Instagram
Dù từng mang đến nhiều cảm xúc thăng trầm cho khán giả suốt mùa hai và ba, mối quan hệ ấy cuối cùng vẫn không thể vượt qua được những rạn nứt vốn đã tồn tại từ quá khứ.
Ở tập 9 của mùa 3, Carrie (Sarah Jessica Parker) nỗ lực dung hòa giữa sự nghiệp viết tiểu thuyết và tình cảm với Aidan (John Corbett), người yêu xa đang sống tại Virginia. Aidan đến thăm New York trong lúc Carrie miệt mài hoàn thiện bản thảo, đồng thời có những trao đổi thân mật với người hàng xóm tầng dưới (do Jonathan Cake). Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và những tổn thương trong lòng Aidan, bắt nguồn từ lần anh từng bị Carrie phản bội, đã khiến anh không thể tin tưởng hoàn toàn, dù thời gian đã trôi qua rất lâu.
Dù rất cố gắng dung hòa giữa sự nghiệp và tình yêu nhưng cuối cùng Carrie vẫn quyết định buông tay (Ảnh: HBO Max)
Mâu thuẫn bị dồn nén lâu ngày cuối cùng bùng phát thành một cuộc tranh cãi dữ dội ngay giữa phố. Đó là khoảnh khắc cả hai buộc phải đối mặt với sự thật: tình yêu này, dù có sâu đậm đến đâu, cũng không còn đủ sức để cứu vãn.
Đứng sau kịch bản buồn ấy là hai cây bút kỳ cựu Julie Rottenberg và Elisa Zuritsky, những người đã đồng hành cùng loạt phim từ thời Sex and the City. Họ từng là tác giả của tập Change of a Dress trong mùa 4, nơi Carrie và Aidan chia tay lần đầu. Giờ đây, trong vai trò biên kịch kiêm điều hành sản xuất And Just Like That..., họ một lần nữa đưa ra quyết định kết thúc chuyện tình này, với góc nhìn chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn.
Julie Rottenberg chia sẻ: "Chúng tôi đã gắn bó với các nhân vật này trong nhiều năm, đến mức hiểu rõ từng điểm yếu sâu kín của họ. Trong lần tái hợp này, chúng tôi muốn mang đến một tình yêu trưởng thành, nơi cả hai hiểu rõ giới hạn của bản thân, nhận diện được những khuyết điểm cũ và học cách chấp nhận chúng".
Mâu thuẫn bị dồn nén lâu ngày cuối cùng bùng phát thành một cuộc tranh cãi dữ dội ngay giữa phố. Đó là khoảnh khắc cả hai buộc phải đối mặt với sự thật: tình yêu này, dù có sâu đậm đến đâu, cũng không còn đủ sức để cứu vãn.
Đứng sau kịch bản buồn ấy là hai cây bút kỳ cựu Julie Rottenberg và Elisa Zuritsky, những người đã đồng hành cùng loạt phim từ thời Sex and the City. Họ từng là tác giả của tập Change of a Dress trong mùa 4, nơi Carrie và Aidan chia tay lần đầu. Giờ đây, trong vai trò biên kịch kiêm điều hành sản xuất And Just Like That..., họ một lần nữa đưa ra quyết định kết thúc chuyện tình này, với góc nhìn chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn.
Julie Rottenberg chia sẻ: "Chúng tôi đã gắn bó với các nhân vật này trong nhiều năm, đến mức hiểu rõ từng điểm yếu sâu kín của họ. Trong lần tái hợp này, chúng tôi muốn mang đến một tình yêu trưởng thành, nơi cả hai hiểu rõ giới hạn của bản thân, nhận diện được những khuyết điểm cũ và học cách chấp nhận chúng".
Mối tình của Carrie và Aidan đã chính thức tan vỡ (Ảnh: Time)
Dù đã đặt mọi nền tảng để giúp tình yêu nảy nở trở lại, từ sự chân thành, lòng bao dung cho đến những cố gắng dung hòa cuộc sống, cuối cùng, họ vẫn phải thừa nhận rằng có những tình huống, dù cố đến đâu, cũng không thể cứu vãn.
"Chúng tôi muốn Carrie và Aidan đều có thể rời đi với cảm giác rằng họ đã làm tất cả những gì có thể. Không ai bị tổn thương thêm, không ai bị đổ lỗi. Chỉ đơn giản là: họ đã cố gắng, nhưng vẫn không thành", Rottenberg nói.
Nguồn vtv.vn
“Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” là những bộ phim sẽ được trình chiếu, giao lưu trong đợt phim kỷ niệm 2/9 năm nay.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc "Ân tình của đá" của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva...
Nữ diễn viên Sadia Khateeb đã trở thành ngôi sao Bollywood đầu tiên ghi hình bên trong hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - tại Quảng Trị, Việt Nam.
Những bức ảnh cận cảnh Kim Tae Hee do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn...
"Bom tấn" cổ trang Hàn hút lượt xem nhờ khắc họa biến động cuộc đời Dong Yi từ lúc là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua.
Nhạc sĩ Hồng Thuận gửi gắm niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế, trong "Xinh tươi Việt Nam".
Dàn diễn viên phim mới của đạo diễn Christopher Nolan được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại", gồm có: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson...
Theo chân Huntrix, bộ ba nữ thần tượng K-pop trong “K-pop Demon Hunters”, hình ảnh nhân vật thưởng thức các món ăn đã trở thành điểm nhấn phong cách của các nhân vật với nền...
Diễn viên Hải Yến trở lại điện ảnh cùng "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê. Phim sẽ trình chiếu tại hạng mục “Special Presentations” tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF)...
Thông tin chương trình Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á) bất ngờ dời lịch chiếu chung kết từ ngày 25/7 sang ngày 27/7, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.
Hai diva Hà Trần – Thanh Lam lần đầu hòa giọng trong liveshow “Ân tình của đá” của nhạc sĩ Trần Hải Sâm, diễn ra ngày 9/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Sự kết hợp giữa...
“Gia đình Haha” quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Không chỉ mang đến tiếng cười qua những tình huống đời thường nơi núi...