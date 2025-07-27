Tình yêu tan vỡ trong hậu truyện phim Sex and the City

Trong hậu truyện mang tên "And Just Like That...” cuộc tình giữa nữ chính Carrie Bradshaw và Aidan Shaw một lần nữa khép lại, lần này là vĩnh viễn.

Ảnh: Instagram

Dù từng mang đến nhiều cảm xúc thăng trầm cho khán giả suốt mùa hai và ba, mối quan hệ ấy cuối cùng vẫn không thể vượt qua được những rạn nứt vốn đã tồn tại từ quá khứ.

Ở tập 9 của mùa 3, Carrie (Sarah Jessica Parker) nỗ lực dung hòa giữa sự nghiệp viết tiểu thuyết và tình cảm với Aidan (John Corbett), người yêu xa đang sống tại Virginia. Aidan đến thăm New York trong lúc Carrie miệt mài hoàn thiện bản thảo, đồng thời có những trao đổi thân mật với người hàng xóm tầng dưới (do Jonathan Cake). Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và những tổn thương trong lòng Aidan, bắt nguồn từ lần anh từng bị Carrie phản bội, đã khiến anh không thể tin tưởng hoàn toàn, dù thời gian đã trôi qua rất lâu.

Dù rất cố gắng dung hòa giữa sự nghiệp và tình yêu nhưng cuối cùng Carrie vẫn quyết định buông tay (Ảnh: HBO Max)

Mâu thuẫn bị dồn nén lâu ngày cuối cùng bùng phát thành một cuộc tranh cãi dữ dội ngay giữa phố. Đó là khoảnh khắc cả hai buộc phải đối mặt với sự thật: tình yêu này, dù có sâu đậm đến đâu, cũng không còn đủ sức để cứu vãn.

Đứng sau kịch bản buồn ấy là hai cây bút kỳ cựu Julie Rottenberg và Elisa Zuritsky, những người đã đồng hành cùng loạt phim từ thời Sex and the City. Họ từng là tác giả của tập Change of a Dress trong mùa 4, nơi Carrie và Aidan chia tay lần đầu. Giờ đây, trong vai trò biên kịch kiêm điều hành sản xuất And Just Like That..., họ một lần nữa đưa ra quyết định kết thúc chuyện tình này, với góc nhìn chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn.

Julie Rottenberg chia sẻ: "Chúng tôi đã gắn bó với các nhân vật này trong nhiều năm, đến mức hiểu rõ từng điểm yếu sâu kín của họ. Trong lần tái hợp này, chúng tôi muốn mang đến một tình yêu trưởng thành, nơi cả hai hiểu rõ giới hạn của bản thân, nhận diện được những khuyết điểm cũ và học cách chấp nhận chúng".

Mâu thuẫn bị dồn nén lâu ngày cuối cùng bùng phát thành một cuộc tranh cãi dữ dội ngay giữa phố. Đó là khoảnh khắc cả hai buộc phải đối mặt với sự thật: tình yêu này, dù có sâu đậm đến đâu, cũng không còn đủ sức để cứu vãn.

Đứng sau kịch bản buồn ấy là hai cây bút kỳ cựu Julie Rottenberg và Elisa Zuritsky, những người đã đồng hành cùng loạt phim từ thời Sex and the City. Họ từng là tác giả của tập Change of a Dress trong mùa 4, nơi Carrie và Aidan chia tay lần đầu. Giờ đây, trong vai trò biên kịch kiêm điều hành sản xuất And Just Like That..., họ một lần nữa đưa ra quyết định kết thúc chuyện tình này, với góc nhìn chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn.

Julie Rottenberg chia sẻ: "Chúng tôi đã gắn bó với các nhân vật này trong nhiều năm, đến mức hiểu rõ từng điểm yếu sâu kín của họ. Trong lần tái hợp này, chúng tôi muốn mang đến một tình yêu trưởng thành, nơi cả hai hiểu rõ giới hạn của bản thân, nhận diện được những khuyết điểm cũ và học cách chấp nhận chúng".

Mối tình của Carrie và Aidan đã chính thức tan vỡ (Ảnh: Time)

Dù đã đặt mọi nền tảng để giúp tình yêu nảy nở trở lại, từ sự chân thành, lòng bao dung cho đến những cố gắng dung hòa cuộc sống, cuối cùng, họ vẫn phải thừa nhận rằng có những tình huống, dù cố đến đâu, cũng không thể cứu vãn.

"Chúng tôi muốn Carrie và Aidan đều có thể rời đi với cảm giác rằng họ đã làm tất cả những gì có thể. Không ai bị tổn thương thêm, không ai bị đổ lỗi. Chỉ đơn giản là: họ đã cố gắng, nhưng vẫn không thành", Rottenberg nói.

Nguồn vtv.vn