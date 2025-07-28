Tổ dân phố Cơ Khí làm theo lời Bác Hồ dạy

Những năm qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Cơ Khí, xã Bình Xuyên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Tiến, Bí thư Chi bộ Cơ Khí cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chi bộ triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể. Nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy, chi bộ đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng cấp ủy, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của người đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chi bộ chú trọng tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận cao về tư tưởng và hành động trong chi bộ để có sức lan tỏa trong Nhân dân.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ, chi bộ đã ban hành nhiều nghị quyết, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, yêu cầu đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác, xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Thực hiện giao các đồng chí chi ủy viên, trưởng các đoàn thể theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn đảng viên, Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm được Chi bộ Cơ Khí triển khai tới 100% đảng viên. Chất lượng cam kết cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Qua đánh giá kết quả hằng năm đa số cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt nội dung cam kết.

Nhân dân tổ dân phố Cơ Khí tích cực thi đua lao động sản xuất

Tìm hiểu thực tế được biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ Khí đã phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Xây dựng tổ dân phố văn hóa, cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu ngay từ trong mỗi gia đình.

Điều đó được thể hiện qua tính mẫu mực của ông bà, cha mẹ; thương yêu, đoàn kết gắn bó của các thành viên trong gia đình; là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Đặc biệt, thực hiện việc bảo vệ môi trường, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu thực hiện, vận động các thành viên trong gia đình và bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định... Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình công cộng, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của tổ dân phố.

Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Qua đó, thanh thiếu nhi ở tổ dân phố luôn thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Nhiều năm qua tổ dân phố không có đoàn viên thanh niên mắc tệ nạn xã hội; 100% đoàn viên nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua: Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế - xã hội...

Ông Nguyễn Văn Khoa, người dân Tổ dân phố Cơ Khi chia sẻ: Được tuyên truyền, vận động, nắm được chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên khi chi bộ, tổ dân phố phát động các phong trào thi đua, người dân chúng tôi luôn đồng tình, ủng hộ.

Làm theo lời Bác dạy, chúng tôi tích cực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển kinh tế; vận động con, cháu chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Tổ dân phố Cơ Khí không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt hơn 85 triệu đồng/người/năm.

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ Cơ Khí luôn giữ vững lòng tin sâu sắc của nhân dân với Đảng, phát huy được sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao... xây dựng Tổ dân phố Cơ Khí ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Tỉnh