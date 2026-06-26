Toàn tỉnh: Thành lập mới 116 tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp

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Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp xã Minh Đài gắn với giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, tạo điều kiện để hội viên liên kết sản xuất, phát triển kinh tế.
6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 116 tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp, trong đó có 91 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 25 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 629 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 353 chi hội nông dân nghề nghiệp. Việc phát triển các tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp góp phần tập hợp, đoàn kết hội viên theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, tạo điều kiện để nông dân liên kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Thông qua các tổ, chi hội nghề nghiệp, hội viên có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước hình thành các chuỗi liên kết bền vững... Các mô hình này không chỉ làm phong phú hoạt động Hội ở cơ sở mà còn tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.
Anh Thơ
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