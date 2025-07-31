Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025

Sáng 31/7, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2; đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 và Nhân dân trên địa bàn đóng quân, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025 đã được triển khai thực hiện toàn diện, đúng hướng, đạt kết quả thiết thực.

Nổi bật là, 5 năm qua, Quân khu 2 đã huy động gần 750 nghìn ngày công, tham gia tu sửa, làm mới 1.796km đường giao thông nông thôn, 730km kênh mương nội đồng; xây dựng, sửa chữa 462 phòng học; sửa chữa 2.037 nhà dân; làm 13 cây cầu gỗ, bê tông; tu sửa 547 lượt tại các nghĩa trang; trồng mới, khai hoang, phục hóa 374 ha rừng; giúp 3.103 hộ dân xóa đói, giảm nghèo.

LLVT Quân khu 2 đã làm 6 nhà bán trú cho học sinh; 605 “Nhà tình nghĩa”, “Đại đoàn kết”; 259 “Nhà đồng đội” với tổng trị giá trên 70 tỷ đồng. Khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 36.800 lượt người dân.

Bên cạnh đó, LLVT Quân khu 2 đã huy động trên 180.000 lượt bộ đội và dân quân tự vệ cùng hơn 2.600 lượt phương tiện giúp di dời 5.187 người, 19.581 nhà đến nơi an toàn; san gạt hàng trăm nghìn m3 đất đá, ủng hộ trên 160 tấn lương thực, thực phẩm, hơn 12 tỷ đồng và hàng trăm nghìn bộ quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập cho Nhân dân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025.

Kết quả, từ năm 2021 đến nay, toàn Quân khu có 335 tập thể, 4.206 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được các cấp khen thưởng; nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã phát huy hiệu quả. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận và phong trào thi đua của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được nâng lên; góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong LLVT Quân khu. Đồng chí nhấn mạnh: Giai đoạn 2025-2030, để phong trào đạt hiệu quả cao hơn, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng về công tác dân vận; bám sát nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm vụ của LLVT Quân khu và các địa phương để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và đạt “Đơn vị dân vận tốt”. Các mô hình phải được xây dựng khoa học, cụ thể gắn với chuyển đổi số, công nghệ để phong trào thực chất, có chiều sâu, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của LLVT Quân khu và đời sống của Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025.

Trần Hào - Huy Thắng