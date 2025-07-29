TOP 5 mẫu máy chà sàn 1 mâm mạnh mẽ, tiện dụng và hiện đại

Máy chà sàn 1 mâm - Thiết bị vệ sinh công nghiệp không thể thiếu trong các công việc làm sạch và bảo dưỡng sàn nhà. Với khả năng vận hành linh hoạt & dễ sử dụng, dòng máy chà sàn này không chỉ tối ưu hóa quy trình vệ sinh mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và thời gian, mang đến không gian sạch sẽ chuyên nghiệp một cách nhanh chóng.

Máy chà sàn 1 mâm Supper Clean SC 522

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1500W

Điện áp: 220V - 50Hz

Tốc độ vòng quay: 175RPM

Đường kính pad: 17 inch

Độ dài dây điện: 12m

Trọng lượng sản phẩm: 48 Kg

Supper Clean SC 522

Model máy chà sàn Supper Clean SC 522 vận hành với công suất 1500W và tốc độ vòng quay 175 vòng/phút, cho khả năng dễ dàng xử lý các vết bẩn cứng đầu trên nhiều loại sàn khác nhau. Thiết kế pad đường kính 17 inch phù hợp để làm sạch diện tích vừa phải, dễ dàng len lỏi vào các khu vực không quá rộng.

Việc đi kèm bàn chải mềm, bàn chải cứng, bộ phận để miếng pad đánh bóng sàn và thùng chứa hóa chất giúp người dùng có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức mà không cần mua thêm phụ kiện cơ bản. Dây điện 12m cung cấp phạm vi hoạt động rộng, giảm thiểu việc phải thay đổi ổ cắm liên tục.

Giá tham khảo: 7.800.000 VNĐ

Máy chà sàn 1 mâm Kumisai KMS 88

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1500W

Điện áp: 220V/ 50Hz

Tốc độ: 175RPM

Đường kính khung bàn chải: 18"

Đường kính bàn chải cứng: 17"

Đường kính bàn chải mềm: 17"

Đường kính mâm gai: 16"

Chiều dài dây điện: 12m

Bình đựng hóa chất: 13L

Độ ồn: ≤ 62dB

Trọng lượng máy: 48kg

Trọng lượng đóng gói: 52kg

Kumisai KMS 88

Máy chà sàn đơn Kumisai KMS 88 với thiết kế máy gọn gàng, hệ thống bánh xe và tay đẩy giúp máy dễ dàng di chuyển nên không gây quá nhiều khó khăn cho người vận hành. Khớp xoay ở đầu máy còn cho phép điều chỉnh độ cao của tay đẩy, phù hợp với chiều cao của từng người sử dụng, mang lại sự thoải mái khi làm việc.

Thùng hóa chất 13L được gắn chắc chắn trên cần điều khiển, cho phép cấp hóa chất liên tục và tiện lợi trong suốt quá trình vệ sinh, nâng cao hiệu quả làm sạch. Kumisai KMS 88 không chỉ dùng để chà rửa sàn mà còn có thể giặt thảm và đánh bóng sàn.

Giá tham khảo: 8.500.000 VNĐ

Máy chà sàn 1 mâm Palada HC 523

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1800W

Điện áp: 220V-50Hz

Tốc độ quay: 154rpm

Chiều dài dây điện: 12m

Đường kính khung bàn chải: 17"

Đường kính bàn chải cứng: 16"

Đường kính bàn chải mềm: 16"

Đường kính mâm gai: 15"

Độ ồn: <= 62dB

Palada HC 523

Máy chà sàn mini Palada HC 523 trang bị động cơ công suất 1800W giúp duy trì hiệu suất ổn định. Các linh kiện của máy đều đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo độ bền cao và khả năng vận hành trong thời gian dài mà không gặp sự cố. Do đó, bạn có thể yên tâm sử dụng máy trong nhiều giờ mà không lo bị quá tải hay hỏng hóc.

Palada HC 523 không chỉ mạnh mẽ mà còn rất dễ sử dụng. Hệ thống điều khiển đơn giản, ngay cả những người không am hiểu công nghệ cũng có thể sử dụng ngay sau một lần hướng dẫn. Thiết kế gọn gàng, kết hợp với tay cầm chắc chắn nên người dùng có thể thao tác linh hoạt và thoải mái trong suốt quá trình làm sạch.

Giá tham khảo: 9.800.000 VNĐ

Máy chà sàn 1 mâm Kumisai KMS 002

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1500W

Điện áp: 220V - 50Hz

Tốc độ vòng quay: 175RPM

Đường kính pad: 17 inch

Độ dài dây điện: 12m

Trọng lượng sản phẩm: 48 Kg

Kumisai KMS 002

Dòng máy chà sàn đơn Kumisai KMS 002 tiện dụng với tay cầm chắc chắn gắn ở phần thân bên dưới thông qua khớp động. Hệ thống 2 bánh xe nhỏ cực tiện dụng, bạn chỉ cần kéo về phía sau là bàn chà sẽ được nhấc lên - máy sẽ chỉ tiếp đất bằng bánh xe nên di chuyển rất linh hoạt.

Động cơ 1500W cùng bàn chải chuyển động với tốc độ cực nhanh & mạnh giúp loại bỏ mọi vết bẩn nơi máy đi qua. Bộ phụ kiện máy chà sàn đầy đủ gồm bàn chải mềm, bàn chải cứng, bộ phận để miếng pad đánh bóng sàn và thùng chứa hóa chất giúp máy thực hiện đa dạng các công việc vệ sinh và bảo dưỡng sàn.

Giá tham khảo: 9.200.000 VNĐ

Máy chà sàn 1 mâm Kumisai KMS 98

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1800W

Điện áp: 220V-50Hz

Tốc độ quay: 154rpm

Đường kính của khung bàn chải: 17 inch

Đường kính của bàn chải cứng: 16 inch

Đường kính bàn chải mềm: 6 inch

Đường kính mâm gai: 15 inch

Chiều dài dây điện: 12m

Độ ồn: <= 62dB

Kumisai KMS 98

Máy chà sàn Kumisai KMS 98 được xếp vào top các sản phẩm bán chạy, mang lại hiệu quả cao cho mọi nhu cầu vệ sinh sàn công nghiệp. Thiết kế tối ưu nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sự bền khỏe, chắc chắn và cứng cáp khi vận hành; cán cầm vừa vặn tạo cảm giác thoải mái khi thao tác.

Máy trang bị bộ 3 bàn chải cứng, mềm và mâm gai cho phép xử lý hiệu quả nhiều loại sàn như sàn gạch, sàn đá hoa cương, sàn thảm, sàn gỗ,... Với thời gian sử dụng lâu dài và khả năng tối ưu nhân lực, thiết bị này mang lại giá trị đầu tư đáng kể về mặt kinh tế.

Giá tham khảo: 12.000.000 VNĐ

Qua những phân tích trên, có thể thấy máy chà sàn 1 mâm là một giải pháp tối ưu cho việc vệ sinh và làm sạch các loại sàn cho các không gian vừa và nhỏ như văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng mini, trường học hay bệnh viện,... Đừng ngần ngại khám phá và trải nghiệm sức mạnh của chiếc máy nhỏ gọn nhưng đầy uy lực này để chứng kiến sự khác biệt trong công tác vệ sinh sàn hàng ngày.