Triển khai thực hiện Kết luận số 178-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành công văn số 73-CV/TU về việc triển khai Kết luận số 178-KL/TW, ngày 17/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm Kết luận số 177-KL/TW, ngày 11/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 16/7/2025 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 15/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là các nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động của tổ chức bộ máy đơn vị hành chính 2 cấp, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó tập trung vào nội dung tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình đơn vị hành chính địa phương 2 cấp và công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đẩy mạnh việc nắm thông tin, dư luận xã hội, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình đơn vị hành chính địa phương 2 cấp; chủ động, thường xuyên dự báo tình hình tư tưởng để phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa. Sâu sát thực tế để phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của bộ máy mới, chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo và động viên tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn tất các công việc chuẩn bị và tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã theo đúng tiến độ, trong đó đặc biệt lưu ý xây dựng, hoàn thiện văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Thực hiện báo cáo tình hình, kết quả đại hội đảng bộ xã, phường; tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên cơ sở để tăng cường chỉ đạo làm tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 15/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, bổ sung đầy đủ các vị trí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã, hoàn thành trước ngày 25/7/2025. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành đầy đủ, toàn bộ quy chế làm việc của các cấp ủy, tố chức đảng trực thuộc, bảo đảm vai trò lãnh đạo, công tác phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị theo đúng các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc mẫu của cấp ủy các cấp, nhất là ở nơi kết thúc hoạt động của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng. Phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc phân bổ hợp lý biên chế ở cấp xã, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp cơ sở; bố trí nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực về cấp xã.

Giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo UBND tỉnh có phương án cụ thể, hiệu quả việc bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhà công vụ, các điều kiện làm việc cần thiết khác,... bảo đảm phục vụ công tác cho các cơ quan sau sắp xếp theo yêu cầu đề ra tại Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 15/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 9068-CV/BTCTW, ngày 17/7/2025 của Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo UBND tỉnh, bố trí cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để bảo đảm Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành đồng bộ thông suốt, hiệu quả; Hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, thủ tục hành chính; đường truyền, dữ liệu, hạ tầng thông tin..., bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu quả, thông suốt; Rà soát, đánh giá, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã phân cấp, phân quyền đối với chính quyền cấp tỉnh, cấp xã; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc từ tỉnh tới cấp xã; kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Giao Đảng ủy UBMTTQ tỉnh ngay sau khi Trung ương có chủ trương, quyết định cụ thể, Đảng ủy UBMTTQ tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh để có cơ sở lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức đảng với tổ chức chính trị - xã hội theo Quy định số 253-QĐ/TW và Quy định số 255-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Bí thư. Chủ trì tham mưu việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập và thành lập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và bảo đảm hoạt động của đơn vị hành chính địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tập trung rà soát, đánh giá và kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những đơn vị, địa phương chưa làm tốt hoặc triển khai chậm tiến độ về thực hiện chuyển đổi số để đôn đốc; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ có chủ trương, giải pháp thúc đẩy việc thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; bảo đảm tiến độ, yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai nghiêm túc các nội dung nêu trên và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 15/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

Văn Lang