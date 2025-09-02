Trường Sa, hòa chung niềm vui Quốc khánh cùng cả nước

Trong những ngày mùa thu lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nơi đầu sóng ngọn gió-Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đang hòa nhịp cùng niềm tự hào, niềm vui chung của Nhân dân cả nước, hướng về ngày đại lễ Quốc khánh 2/9.

Đảo Sinh Tồn Đông thực hiện nghi thức treo cờ sáng 2/9

Đảo An Bang thực hiện nghi thức treo cờ Tổ quốc sáng 2/9

Cán bộ, chiến sĩ nhân dân đảo Trường Sa thực hiện nghi thức chào cờ sáng 2/9

Trên các đảo, điểm đảo, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng gió, hòa cùng tiếng hát, tiếng trống, tiếng hò reo của các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tạo nên bầu không khí náo nức, rộn ràng. Những chương trình tuyên truyền, giao lưu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí cho người lính Trường Sa kiên cường bám đảo, bám biển.

Mặc dù ở xa đất liền hàng trăm hải lý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa với một khí thế hào hùng, tinh thần chờ đợi dõi theo các hoạt động chào mừng kỷ niệm của đất nước đặc biệt là theo dõi Lễ diễu binh diễu hành tại Thủ đô Hà Nội với một trái tim son sắt hướng về Đảng Quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Cán bộ chiến sĩ, nhân dân đảo Trường Sa hào hứng xem lễ diễu binh, diễu hành

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đã nhanh tay chuẩn bị cho mình một bộ tiểu lễ phục mới nhất, đẹp nhất chuẩn bị cho ngày đại lễ. Nhân dân và các cháu học sinh đã hồ hởi dậy từ sớm chuẩn bị cho gia đình bữa cơm sáng chu đáo; tất cả đều hướng về sân chào cờ của đảo để cùng cả nước thực hiện nghi thức chào cờ trong buổi sáng trọng đại của toàn dân tộc. Kết thúc nghi thức chào cờ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã có mặt tại hội trường để trực tiếp xem Lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A theo dõi diễu binh, diễu hành

Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên tay theo nhịp bước chân hào hùng, kiêu hãnh của các khối diễu binh, diễu hành càng làm cho không khí hội trường nhộn nhịp hơn, hào hứng hơn, những nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của các chiến sĩ trẻ như khẳng định thêm ý chí quyết tâm tiếp bước cha ông viết tiếp những trang sử truyền thống của dân tộc.

Trước đó, cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên các đảo đã tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ, chỉnh trang khuôn viên trên đảo, chỉnh trang khu dân cư bảo đảm đón một ngày đại lễ thật ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chỉnh trang đơn vị

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây chỉnh trang khu dân cư trước dịp 2/9

80 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập vang vọng giữa Ba Đình lịch sử, nơi Trường Sa – “cột mốc sống” giữa Biển Đông, những người lính Hải quân hôm nay đang viết tiếp trang sử chói lọi bằng tinh thần quả cảm, trách nhiệm và tình yêu nước nồng nàn. Các hoạt động chào mừng Quốc khánh không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là lời hứa sắt son của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146: luôn vững niềm tin, đoàn kết một lòng, vì biển trời Tổ quốc bình yên, vì non sông gấm vóc trường tồn của dân tộc.

Ngọc Ánh - Việt Khoa