Tư tưởng thông, việc gì cũng thành công

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế đường vào bản đồng bào dân tộc Mông - Khe Nhồi, xã Trung Sơn.

Trong thời điểm hiện nay, công tác tư tưởng lại càng có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng đồng tâm, thống nhất về chủ trương, nhận thức và hành động trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn và vận hành thông suốt, khoa học chính quyền địa phương hai cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ rõ, công tác tư tưởng là hoạt động xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đủ năng lực lãnh đạo chính trị đối với toàn xã hội. Người nhấn mạnh: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”. Người lưu ý: Phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên để giúp đỡ trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm việc tốt, tư tưởng “nhùng nhằng” thì không làm được việc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cảnh báo và nêu ra phương pháp đấu tranh chống sự phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng. Người nói, kẻ thù “không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền. Chúng dùng báo chí và phát thanh hàng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp... để tuyên truyền... Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ ta - để tuyên truyền”. Do đó, để đấu tranh, chúng ta cần giải thích cho nhân dân hiểu, nêu những cái xấu, sự hung ác của chúng, thu thập tài liệu để viết bài đấu tranh phản bác.

Tiếp nối quan điểm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc, luôn chỉ đạo sâu sát, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn có nhiều bài viết, công trình xuất sắc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Một trong số đó là cuốn sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022). Trong cuốn sách, cố Tổng Bí thư không chỉ vạch ra những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch sử dụng, mà còn nêu ra những biện pháp, lực lượng tham gia để đấu tranh có hiệu quả chống lại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chúng. Phương châm cố Tổng Bí thư đưa ra là chúng ta phải trực diện đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch; khẳng định phải “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch”. Với tất thảy những gì để lại, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, trực tiếp góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII vào sáng ngày 16/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Trong bối cảnh cùng lúc phải triển khai khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng, thời gian ngắn, chất lượng cao, nhiều việc chưa có tiền lệ và để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của chủ trương này, tạo được sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong toàn Đảng và lan tỏa ra toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng mà Trung ương đã đề ra. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai quyết liệt các công việc trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ từ Trung ương đến các địa phương và giữa các địa phương với nhau, không được có tư tưởng “quyền anh, quyền tôi”, địa phương này, địa phương kia mà tất cả phải vì lợi ích chung của đất nước, vì Nhân dân.

Đến ngày 31/7, 100% Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025- 2030 với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và phát triển”.

- Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Giữa những bộn bề công việc của xã mới sau sáp nhập, trao đổi nhanh với phóng viên về nhiệm vụ, công tác tư tưởng của Đảng bộ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sau sáp nhập là yếu tố then chốt để ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của đơn vị hành chính mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan, muốn làm tốt công tác tư tưởng trong giai đoạn này, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ về truyền thống cách mạnh của Đảng, của dân tộc. Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm chắc tình hình tư tưởng và làm tốt công tác thông tin, định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên. Cần tiếp tục đa dạng phương thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: Cần phát huy tinh thần, trách nghiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy cơ sở về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt, cần chú trọng đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Trao đổi về nhiệm vụ, công tác tư tưởng của Đảng bộ trong thời điểm hiện tại, nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về Đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Phạm Lam Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Công tác tư tưởng của Đảng trong thời gian này cực kỳ quan trọng và đặt ra nhiều nhiệm vụ cần được triển khai bài bản và khoa học. Đó là, ngoài việc tập trung tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thì cần đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm theo các chủ đề lớn để khẳng định niềm tin mới, khí thế mới về cơ đồ, tiềm lực, vị thế của đất nước sau 40 năm đổi mới; những thời cơ và thách thức, trách nhiệm lịch sử của Đảng ta đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, cần làm rõ, sáng tỏ thêm 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Trước mắt, thông qua tuyên truyền phải khơi dậy được niềm tự hào, ý chí quật cường và tinh thần của 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ đó làm động lực cho các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân...

Ngày 1/7/2025, dự và chỉ đạo tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Việt Trì (nhiệm kỳ 2021-2026) đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu, nhấn mạnh: Cán bộ phường Việt Trì nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung phải ổn định tư tưởng, gạt bỏ tâm tư; rà soát cơ chế, chính sách, quy hoạch hướng tới sự phát triển của tỉnh Phú Thọ; đưa tỉnh nhà bước vào thời kỳ phát triển mới, xây dựng tỉnh giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể: Phường cần thực hiện một số nhiệm vụ lớn trong giai đoạn hiện nay là “Ổn định - Đoàn kết - Rà soát - Đổi mới - Phát triển”, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngày 3/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của hệ thống chính trị tỉnh. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ cần nhanh chóng ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên của cơ quan, gia đình của mình và toàn thể nhân dân; thích ứng với yêu cầu của sự đổi mới, có quyết tâm đổi mới, làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình, mang tâm thế của người phục vụ tận tâm, tận lực, không đòi hỏi, không điều kiện... để cùng nhau xây dựng một Phú Thọ mới vươn mình, có nhiều tiêu chí đứng đầu cả nước và cùng cả nước vững bước bước vào kỷ nguyên mới.

Thông điệp về công tác tư tưởng của Đảng đã rõ. Đó là tập trung vào việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Công tác này cũng hướng tới việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng 30/6, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố, cùng các quyết định của Trung ương về việc thành lập Đảng bộ và nhân sự lãnh đạo địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững”. Trong nhiệm vụ này, công tác tư tưởng của Đảng giữ một sứ mệnh và vai trò cao cả trong việc ổn định bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp ngày càng “Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”

