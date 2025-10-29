Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025: Mùa thứ 20 đổi mới mạnh mẽ

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 chính thức được khởi động. Sự kiện đánh dấu cột mốc 20 mùa liên tiếp, mở ra giai đoạn mới trong hành trình hội nhập của thời trang Việt.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã trở thành sự kiện chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng hàng đầu trong khu vực, góp phần đưa thời trang Việt ra thế giới. Mùa thứ 20 mang chủ đề #PureStyleShines – Bản sắc riêng tạo phong cách, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt, khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách riêng và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 chính thức được khởi động

Theo Ban tổ chức, mùa Thu Đông 2025 quy tụ 20 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Singapore, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Việc gia tăng số lượng nhà thiết kế quốc tế tham dự được xem là bước tiến mới, phản ánh uy tín và sức hút ngày càng lớn của sàn diễn Việt Nam trong khu vực.

Bên cạnh các tên tuổi quen thuộc từng góp phần định hình phong cách Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam qua nhiều năm, mùa này cũng chào đón nhiều gương mặt mới, góp phần làm phong phú bản đồ thời trang Đông Nam Á. Đại diện Ban tổ chức cho biết, “cột mốc 20 mùa không chỉ là dấu ấn của sự bền bỉ mà còn khẳng định vị thế của thời trang Việt trong hành trình hội nhập quốc tế”.

2 diễn viên Minh Cúc (trái), Thanh Hương trình diễn thời trang

Điểm mới của mùa năm nay là sự hợp tác lần đầu tiên giữa Ban tổ chức với Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – hai cơ sở đào tạo thời trang uy tín tại thủ đô. Những sinh viên xuất sắc nhất của hai trường sẽ được giới thiệu thiết kế trên sàn diễn chuyên nghiệp, qua đó có cơ hội cọ xát và học hỏi từ các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm ươm mầm thế hệ nhà thiết kế trẻ, kết nối đào tạo với thực tiễn sáng tạo.

Ngoài việc mở rộng quy mô quốc tế, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của hai nhà thiết kế Việt đảm nhiệm vị trí mở màn và kết màn. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khôi nguồn thuần khiết”, lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của dân tộc Mường. Anh chia sẻ mong muốn “đưa chất liệu văn hóa dân gian vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, để người xem cảm nhận được tinh thần thuần khiết của văn hóa Việt trong bối cảnh đương đại”.

Khép lại mùa diễn là nhà thiết kế Cao Minh Tiến với bộ sưu tập “Mộng du”, tiếp nối phong cách lãng mạn, tinh tế và phóng khoáng đã gắn liền với tên tuổi của anh qua nhiều mùa tham dự. Việc cả hai nhà thiết kế Việt đảm nhận vị trí mở và kết được xem là lời khẳng định cho năng lực sáng tạo và vị thế của đội ngũ nhà thiết kế trong nước.

Phần trình diễn mini fashion show – “đặc sản” của buổi họp báo – tiếp tục mang đến không khí hào hứng khi các nhà thiết kế giới thiệu những mẫu đầu tiên của mùa thời trang mới. Đây không chỉ là phần mở màn gợi cảm hứng cho giới mộ điệu mà còn là lời hứa hẹn cho một mùa thời trang đa sắc, giàu tính sáng tạo.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11–15/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Nguồn vov.vn