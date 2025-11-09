Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 2 - Hùng Vương

Chiều 9/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam tại tổ dân phố số 2 - Hùng Vương, phường Phúc Yên. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và phường Phúc Yên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng tổ dân phố số 2 - Hùng Vương.

Tổ dân phố số 2 – Hùng Vương có 271 hộ, 1.500 nhân khẩu, trong đó 24 hộ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công và thờ cúng liệt sĩ. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Ban công tác Mặt trận tổ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, trong đó có đồng bào giáo dân được thực hiện thường xuyên, giúp người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của cấp ủy. Các thành viên đều là tuyên truyền viên tích cực, vận động người dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia sinh hoạt cộng đồng, thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động.

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, đời sống người dân ngày càng ổn định, thu nhập bình quân năm 2025 ước đạt 81 triệu đồng/người, tăng 15% so với năm 2024. Nhiều năm liền, tổ dân phố không còn hộ nghèo, cận nghèo. An ninh trật tự luôn được giữ vững, không có tệ nạn xã hội hay vi phạm pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì tốt; thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nghiêm túc, không xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và các đại biểu trao quà của tỉnh cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tổ dân phố đạt được trong năm qua. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận trong thời gian tới tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân tổ dân phố số 2 - Hùng Vương trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố cần tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; nắm chắc tình hình, vận động Nhân dân tham gia xây đựng đời sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Phúc Yên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Ban công tác Mặt trận tổ dân phố hoạt động, phát huy vai trò.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã tặng hoa chúc mừng và trao quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố.

Hoàng Nga