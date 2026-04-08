Vạch trần thủ đoạn “gieo mầm chia rẽ” giữa Đảng với nhân dân

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế, phá hoại niềm tin của nhân dân, gieo rắc hoài nghi để chia rẽ Đảng với nhân dân luôn là một trong những trọng điểm chống phá nguy hiểm nhất của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và công nghệ số hiện nay, thủ đoạn ấy đang được triển khai ngày càng tinh vi, thâm độc, đòi hỏi phải được nhận diện đúng và kiên quyết đập tan.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, lịch sử khẳng định một chân lý bền vững: Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Đó không chỉ là bản chất cách mạng, khoa học của Đảng ta, mà còn là quy luật tồn tại, phát triển và là nguồn cội sức mạnh uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính mối quan hệ gắn bó bền chặt ấy đã tạo nên nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để Đảng lãnh đạo dân tộc vượt qua mọi thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực tiễn lịch sử dân tộc là minh chứng hùng hồn nhất cho chân lý đó. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, chính nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là hậu phương to lớn, là nguồn tiếp sức vô tận để Đảng lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, làm nên những mốc son chói lọi: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối. Đó không chỉ là thắng lợi của đường lối đúng đắn, mà còn là thắng lợi của sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù đất nước đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách, Đảng vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo toàn dân từng bước vượt qua khủng hoảng, tìm ra con đường phát triển phù hợp và đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đó là bằng chứng thuyết phục nhất khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, năng lực cầm quyền và bản lĩnh chính trị của Đảng, đồng thời là nền tảng thực tiễn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chính vì mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân là nền tảng sức mạnh của cách mạng nên từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phá hoại, chia rẽ, cắt đứt mối liên hệ thiêng liêng ấy. Nếu như trước đây, chúng dùng chiến tranh tâm lý, lập “ấp chiến lược”, tuyên truyền lừa bịp để cô lập cách mạng khỏi quần chúng, thì ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, âm mưu ấy được triển khai bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm hơn nhiều.

Mục tiêu của chúng không thay đổi: Từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo “hố sâu” ngăn cách giữa Đảng với nhân dân; từ đó tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng triệt để lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm cá biệt của một số cán bộ, đảng viên để thổi phồng, bóp méo, quy chụp, từ hiện tượng suy diễn thành bản chất, từ cá biệt quy kết thành phổ biến.

Đặc biệt nguy hiểm là hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng công nghệ AI để cắt ghép, làm giả hình ảnh, giọng nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cơ quan trọng yếu nhằm tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Những sản phẩm giả mạo ấy không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra hoài nghi, hiểu lầm trong một bộ phận quần chúng mà còn có thể tác động tiêu cực đến đoàn kết nội bộ, làm suy giảm uy tín của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từng bước bào mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nguy hiểm hơn, với tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và hình thức thể hiện ngày càng tinh vi, các thông tin giả mạo rất dễ tác động đến nhận thức xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ, nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Không dừng lại ở đó, chúng còn ra sức “lật sử”, phủ nhận công lao của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; xuyên tạc những sự kiện lịch sử trọng đại; bóp méo thành tựu đổi mới; lợi dụng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để rêu rao luận điệu sai trái rằng Đảng “mất vai trò lãnh đạo”, “suy yếu từ bên trong”, “xa dân”, “mất lòng dân”. Rõ ràng, đây là những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản khoa học và phản lịch sử, nhằm kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cách mạng Việt Nam là câu trả lời đanh thép nhất phản bác mọi luận điệu xuyên tạc đó. Dù các thế lực thù địch ra sức chống phá, niềm tin của đại đa số nhân dân đối với Đảng vẫn được giữ vững và tiếp tục được củng cố. Nhân dân tin Đảng không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng thực tiễn lãnh đạo, bằng kết quả phát triển đất nước, bằng sự chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống nhân dân, bằng bản lĩnh chính trị và trách nhiệm trước dân tộc.

Trong chặng đường lịch sử đã qua, dẫu có lúc Đảng ta không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm, nhưng điều cốt lõi là Đảng không giấu giếm, không né tránh, không bảo thủ mà luôn nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Chính bản lĩnh dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, xử lý nghiêm sai phạm và quyết liệt làm trong sạch đội ngũ đã trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Điều đó không phải biểu hiện của sự suy yếu, mà ngược lại, chính là minh chứng cho bản lĩnh, quyết tâm chính trị và sức mạnh tự chỉnh đốn của Đảng cầm quyền chân chính.

Để đập tan thủ đoạn “gieo mầm chia rẽ” của các thế lực thù địch, điều quan trọng nhất không chỉ là phản bác bằng lý lẽ, mà còn phải củng cố niềm tin bằng hành động thực tiễn. Trước hết, phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự gương mẫu trước nhân dân. Cùng với đó, phải nhất quán tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phát huy thực chất quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Khi dân chủ được thực hiện thực chất, khi cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, thì mọi luận điệu xuyên tạc, kích động sẽ bị vô hiệu hóa từ gốc.

Suy cho cùng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không chỉ là thước đo năng lực lãnh đạo, bản lĩnh cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, mà còn là nền tảng bền vững bảo đảm cho sự trường tồn của chế độ. Khi “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân”, khi Đảng thật sự vì dân, gần dân, trọng dân và hành động vì hạnh phúc của nhân dân, thì không một âm mưu xuyên tạc, chia rẽ nào có thể làm lung lay nền tảng chính trị - xã hội của đất nước. Bởi chân lý không gì lay chuyển được là: Sức mạnh vô địch của Đảng chính là ở lòng dân.

Theo qdnd.vn