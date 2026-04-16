Phê phán luận điệu “Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”

Bài 2: Những luận cứ khoa học phản bác lại quan điểm sai trái này

Về bản chất, luận điệu “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại” là sự suy diễn chủ quan, thiếu căn cứ khoa học và không phản ánh đúng bản chất của quá trình xây dựng văn kiện - một quá trình được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân. Việc vạch trần bản chất sai trái của luận điệu này trên cơ sở những luận cứ khoa học, khách quan là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới.

Về phương diện lý luận

Trước hết, cần khẳng định một cách dứt khoát: sự phát triển của các Văn kiện Đại hội Đảng tuyệt nhiên không phải là sự “lặp lại cơ học”, mà là quá trình kế thừa có chọn lọc, bổ sung và phát triển sáng tạo trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn chặt với điều kiện lịch sử cụ thể của từng giai đoạn cách mạng. Đây là quy luật tất yếu của sự phát triển tư duy lý luận cách mạng, bảo đảm cho đường lối của Đảng vừa giữ được tính ổn định về nguyên tắc, vừa không ngừng đổi mới để phù hợp với thực tiễn vận động.

Theo quan điểm của V.I. Lênin, lý luận cách mạng không phải là hệ thống giáo điều bất biến, mà phải luôn được bổ sung, phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn. Người nhấn mạnh: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, nhưng đồng thời, lý luận đó phải luôn vận động, đổi mới, gắn với thực tiễn sống động. Tư tưởng xuyên suốt ấy cho thấy, sự kiên định về nguyên lý không đồng nghĩa với bảo thủ, trì trệ; trái lại, chính sự vận động, phát triển không ngừng của lý luận mới là điều kiện bảo đảm cho cách mạng đi đến thắng lợi.

Từ cách tiếp cận đó có thể thấy rõ: việc Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định những nguyên lý cơ bản như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là biểu hiện của “cái cũ”, mà chính là sự giữ vững nền tảng tư tưởng - yếu tố có tính nguyên tắc, không thể dao động. Trên nền tảng đó, Văn kiện đồng thời bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới phù hợp với bối cảnh thời đại, phản ánh bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng.

Tư tưởng này cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển một cách sâu sắc trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người luôn nhấn mạnh rằng cách mạng là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải kiên định mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp. Trong nhiều bài nói, bài viết, Người chỉ rõ, cách mạng là sự nghiệp lâu dài, phải “vừa giữ vững nguyên tắc, vừa linh hoạt trong sách lược”. Điều đó cho thấy, sự kết hợp giữa kiên định và sáng tạo chính là nguyên tắc phương pháp luận cơ bản trong xây dựng đường lối cách mạng.

Nhìn từ góc độ này, Văn kiện Đại hội XIV không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi đã được thực tiễn kiểm nghiệm, mà còn thể hiện rõ sự phát triển mạnh mẽ về tư duy chiến lược trong nhiều lĩnh vực quan trọng: từ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số; đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, quản trị quốc gia theo hướng hiệu lực, hiệu quả; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Đây là những nội dung mang tính thời đại, phản ánh rõ nét sự vận động và phát triển của tư duy lý luận, hoàn toàn không thể xem là “lặp lại”.

Điểm mới căn bản của Văn kiện Đại hội XIV còn thể hiện ở tầm nhìn chiến lược dài hạn, gắn với khát vọng phát triển đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Nếu như trước đây, mục tiêu phát triển chủ yếu tập trung vào thoát khỏi tình trạng kém phát triển, thì nay tư duy đã được nâng lên một bước: Hướng tới xây dựng một quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế và uy tín ngày càng lớn trên trường quốc tế. Sự chuyển dịch về tầm nhìn này không chỉ là thay đổi về mục tiêu, mà còn là bước tiến về chất trong nhận thức lý luận của Đảng đối với con đường phát triển của Việt Nam.

Xét trên phương diện lý luận, có thể khẳng định: Văn kiện Đại hội XIV là sản phẩm của quá trình phát triển liên tục, kế thừa nhưng không lặp lại, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc. Những nội dung được thể hiện trong văn kiện không chỉ phản ánh sự trưởng thành về tư duy lý luận của Đảng, mà còn cho thấy khả năng nắm bắt quy luật, dự báo xu thế và định hướng phát triển đất nước trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đây chính là cơ sở khoa học vững chắc để bác bỏ hoàn toàn luận điệu sai trái cho rằng Văn kiện Đại hội XIV “không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”.

Về phương diện chính trị - pháp lý

Về phương diện chính trị - pháp lý, cần khẳng định rõ rằng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là kết quả của một quá trình chuẩn bị đặc biệt công phu, khoa học, dân chủ và nghiêm túc, được tiến hành trong thời gian dài với sự tham gia đóng góp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Quá trình xây dựng văn kiện được triển khai qua nhiều bước chặt chẽ: từ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đến lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ lão thành cách mạng. Chính điều đó đã bảo đảm cho nội dung văn kiện vừa có chiều sâu lý luận, vừa bám sát thực tiễn, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và lợi ích của quốc gia - dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Về bản chất, một văn kiện chính trị mang tầm chiến lược quốc gia như Văn kiện Đại hội XIV không thể và không bao giờ là “bổn cũ soạn lại”, bởi lẽ nó phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu có tính nguyên tắc: giữ vững sự ổn định về đường lối chiến lược và tạo ra những đột phá về tư duy để dẫn dắt sự phát triển.

Thực tiễn cho thấy, Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rõ bước chuyển quan trọng trong tư duy lãnh đạo của Đảng - từ tư duy quản lý hành chính truyền thống sang tư duy quản trị quốc gia hiện đại, đề cao tính hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình; từ phát triển theo chiều rộng dựa vào khai thác nguồn lực sang phát triển theo chiều sâu dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực; từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, lấy con người làm trung tâm và chủ thể của quá trình phát triển.

Đặc biệt, nhiều định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIV đã được cụ thể hóa bằng hệ thống quan điểm mới mang tính chiến lược, phản ánh sự nhạy bén của Đảng trước xu thế vận động của thời đại. Đó là việc xác lập rõ vai trò của kinh tế số, xã hội số như động lực quan trọng của tăng trưởng; đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp; hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những nội dung này không chỉ mang tính định hướng, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho đất nước, hoàn toàn không thể xem là sự lặp lại tư duy cũ.

Mặt khác, Văn kiện Đại hội XIV còn thể hiện bước phát triển sâu sắc về nhận thức chính trị - pháp lý trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nếu như trước đây, các văn kiện chủ yếu nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thì nay đã phát triển toàn diện hơn, đặt trọng tâm vào xây dựng Đảng về đạo đức và năng lực cầm quyền; tăng cường kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là sự nâng tầm về chất trong tư duy xây dựng Đảng cầm quyền trong điều kiện mới.

Đồng thời, Văn kiện cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, với hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân gắn với kỷ luật, kỷ cương xã hội. Những nội dung này thể hiện rõ sự phát triển về tư duy pháp lý, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.

Đây là minh chứng rõ ràng bác bỏ hoàn toàn luận điệu sai trái cho rằng văn kiện “không có gì mới”, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc hoạch định con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Về phương diện thực tiễn

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau gần 40 năm đổi mới chính là cơ sở vững chắc để khẳng định tính đúng đắn và sức sống của đường lối mà Đảng đã lựa chọn và không ngừng hoàn thiện qua các kỳ Đại hội.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động như cạnh tranh chiến lược, xung đột giữa các nước lớn, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... Việt Nam vẫn duy trì ổn định chính trị – xã hội, tăng trưởng kinh tế tích cực, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó không phải là ngẫu nhiên, mà là sản phẩm của quá trình đổi mới tư duy lý luận, được kết tinh trong các Văn kiện Đại hội, trong đó có Đại hội XIV.

Chính Văn kiện Đại hội XIV đã tổng kết sâu sắc thực tiễn phát triển đất nước, chỉ ra những thời cơ, thách thức mới, từ đó, đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện, mang tính khả thi cao. Những định hướng như phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững mạnh... đều là những nội dung mới, phản ánh sự nhạy bén, kịp thời của Đảng trước những yêu cầu mới của thực tiễn.

Đặc biệt, việc nhấn mạnh yếu tố con người, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Văn kiện Đại hội XIV chính là điểm nhấn có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực nội sinh to lớn cho sự phát triển đất nước. Đây không phải là sự lặp lại, mà là sự phát triển ở tầm cao mới về tư duy huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Từ các luận cứ trên có thể khẳng định: luận điệu cho rằng “Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại” là sự xuyên tạc có chủ đích, mang động cơ chính trị rõ ràng, nhằm phủ nhận thành quả phát triển lý luận của Đảng, gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với con đường phát triển đất nước.

Kế thừa những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn kiện Đại hội XIV chính là kết tinh của quá trình tổng kết thực tiễn sâu sắc, nghiên cứu lý luận công phu, phản ánh bước phát triển mới về tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển và phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ và thách thức đan xen.

Đồng thời, thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy đột phá, nhạy bén trước yêu cầu của thời đại. Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin, chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, cần tích cực tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đúng đắn của Văn kiện Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống, biến nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trung tá, ThS Đặng Quang Dương