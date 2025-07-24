Xây dựng Bình Nguyên trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao trách nhiệm; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng; phấn đấu đưa xã Bình Nguyên trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh.” Đó là chủ đề Đại hội Đảng bộ xã Bình Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào sáng nay 24/7. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Hương Canh và các xã: Quất Lưu, Tam Hợp, Sơn Lôi, xã Bình Nguyên mới có tổng diện tích tự nhiên trên 3.048ha với 38 thôn, tổ dân phố, khu phố; dân số 46.425 người. Đảng bộ xã có 2.476 đảng viên sinh hoạt tại 80 chi, đảng bộ trực thuộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả của hệ thống chính trị được thực hiện kịp thời, đồng bộ. Hàng năm, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ đạt 99,3%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,5%.

Là trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, kinh tế của xã duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, tăng nhanh ở khu vực công nghiệp - xây dựng. Giá trị sản phẩm sản xuất trên địa bàn xã ước tính năm 2025 đạt 44.128 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 5 năm (2021 - 2025) ước đạt 1.782 tỷ đồng; riêng năm 2025 ước đạt 260 tỷ đồng. Trên địa bàn xã hiện có Trung tâm Logistic ICD; 2 khu công nghiệp với diện tích hơn 533ha và cụm công nghiệp Sơn Lôi đang thu hút đầu tư; 781 doanh nghiệp, trong đó 79 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 100% khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 7 khu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu cuối năm 2025 có thêm 2 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Là địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, Bình Nguyên có nhiều cơ hội, lợi thế mới trong phát triển kinh tế - xã hội, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc đảm bảo môi trường đầu tư, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh trật tự.

Trên cơ sở phân tích kỹ tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bình Nguyên cần cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án cụ thể để tiếp tục tập trung chỉ đạo, tạo môi trường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, xã cần nghiên cứu, đề xuất với tỉnh để phát triển tốt công nghiệp, dịch vụ, thương mại, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ... Đồng thời chuyển dịch mạnh ngành nghề nông nghiệp sang dịch vụ để phục vụ công nghiệp. Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực; thực hiện tốt việc quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại; phấn đấu đưa Bình Nguyên trở thành điểm sáng phát triển kinh tế, đô thị văn minh, hiện đại khu vực phía Nam của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cùng với tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh, xã cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và đủ cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ công nghiệp hóa tại địa bàn và khu vực lân cận. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để Bình Nguyên không còn hộ nghèo, đồng thời nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Bình Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy chỉ định BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đồng chí; BTV Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đinh Vũ