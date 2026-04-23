Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Phú Thọ lần thứ 17

Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026 được triển khai đồng bộ, bám sát quy định của Trung ương và của tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, qua đó bảo đảm các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục nắm vững quy trình, tiêu chuẩn xét tặng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất.

Theo đó, toàn tỉnh có 44 hồ sơ đề nghị xét tặng; trong đó 1 hồ sơ đề nghị danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 43 hồ sơ “Nhà giáo Ưu tú”. Qua thẩm định, có 21 hồ sơ đủ tiêu chuẩn; 8 hồ sơ đề xuất xem xét, vận dụng, báo cáo xin ý kiến Hội đồng; 15 hồ sơ không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Việc tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, bài bản, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy. Thủ trưởng các đơn vị, trường học đã quan tâm định hướng, động viên cán bộ, nhà giáo tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất, báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu.

Công tác thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được thực hiện công khai, đúng quy trình. Đến nay, không ghi nhận ý kiến, phản ánh nào đối với 44 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu.

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng từng hồ sơ, đặc biệt là các trường hợp đề xuất xem xét, vận dụng tiêu chuẩn. Qua đó, thống nhất tiến hành bỏ phiếu đối với 22 nhà giáo đủ tiêu chuẩn với số phiếu “đồng ý” chiếm tỷ lệ rất cao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Do đó, quá trình xét tặng phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch, lựa chọn được những cá nhân thực sự xứng đáng, có uy tín và sức lan tỏa trong ngành và xã hội.

Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quy trình để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Lê Hoàng