184 cán bộ Agribank Chi nhánh Phú Thọ được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

Thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại cơ sở, vừa qua, Agribank Chi nhánh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 184 cán bộ, nhân viên là thành viên 10/10 Đội PCCC&CNCH cơ sở thuộc Hội sở Agribank Chi nhánh Phú Thọ và các Agribank Chi nhánh loại II trên địa bàn tỉnh.

Các học viên diễn tập thực hành nâng cao khả năng ứng phó tình huống thực tế

Các học viên được phổ biến, tuyên truyền, huấn luyện các nội dung: Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH trong hoạt động ngân hàng; giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan; trang bị kiến thức cơ bản, các biện pháp phòng chống cháy nổ và kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, các học viên đã tham gia buổi diễn tập thực hành nhằm nâng cao khả năng ứng phó tình huống thực tế.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn sử dụng bình bọt PCCC

Đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố khẩn cấp, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa rủi ro tại các đơn vị trực thuộc Agribank trên địa bàn tỉnh. Qua đó thể hiện rõ trách nhiệm, quyết tâm của toàn hệ thống Agribank trong việc thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và ngành Công an.

Ánh Dương


Ánh Dương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Agribank Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ Huấn luyện Cán bộ Phòng cháy chữa cháy Môi trường làm việc Nhân viên Kế hoạch Năng lực
