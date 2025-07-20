5 loại thực phẩm giúp kiểm soát mức cholesterol

Việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý và khoa học đóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định lượng cholesterol, tăng cường chất béo tốt cho cơ thể. Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên ăn để giảm mức cholesterol trong cơ thể.

Tăng mỡ máu hay cholesterol cao là một trong những tình trạng phổ biến nhất mà nhiều người thuộc thế hệ ngày nay phải đối mặt. Cholesterol là một chất béo giống như sáp được tìm thấy trong máu. Nó được cơ thể sử dụng để tạo ra các tế bào và kích thích tố mới.

Có 2 loại cholesterol chính: lipoprotein tỷ trọng cao (HDL- cholesterol tốt) và lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL- cholesterol xấu). Mặc dù hữu ích cho việc tạo và xây dựng các tế bào mới nhưng mức cholesterol cao trong máu là một dấu hiệu cảnh báo cho sức khỏe tổng thể. Khi mức LDL tăng lên, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Đây là lý do tại sao các chuyên gia khuyên bạn nên kiểm soát mức cholesterol của mình để có cuộc sống khỏe mạnh.

1. Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol

Chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được và duy trì các mục tiêu sức khỏe. Cholesterol cao có thể được ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả bằng cách kết hợp chế độ ăn uống tốt, tập thể dục thường xuyên, cân nặng lý tưởng và lối sống lành mạnh nói chung.

Cholesterol là một phần không thể thiếu trong cơ thể nhưng nếu quá mức, nó có thể trở thành nguy cơ lớn dẫn đến các bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng do các nhà nghiên cứu tại Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota và Richardson Centre tại Đại học Manitoba ở Winnipeg, Manitoba thực hiện đã phát hiện ra rằng đối với một số cá nhân, phương pháp thực phẩm thay thuốc có thể hiệu quả như thuốc để hạ mức cholesterol mà không cần phải thay đổi lối sống đột ngột.

Tiến sĩ Stephen Kopecky, bác sĩ tim mạch và Giám đốc Phòng khám không dung nạp Statin tại Phòng khám Mayo cho biết, việc sử dụng thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đã được coi như một phương pháp điều trị mở rộng các lựa chọn cho các chuyên gia y tế và bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân không thể dùng thuốc statin có thể kiểm soát được lượng cholesterol cao hoặc tăng lipid máu bằng biện pháp can thiệp thực tế dựa trên thực phẩm tiêu thụ hàng ngày.

2. 5 loại thực phẩm hàng ngày giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể

2.1. Trà xanh hỗ trợ tăng cholesterol tốt

Trà xanh là nguồn polyphenol dồi dào. Trà xanh có nồng độ polyphenol cao nhất không chỉ liên quan đến việc giảm cholesterol LDL mà còn tăng cholesterol HDL. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy, uống trà xanh hàng ngày có tác dụng rất tốt đối với tình trạng của tim, giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol tỷ trọng thấp, còn gọi là cholesterol “xấu”). Theo nghiên cứu, trong trà xanh có chứa các thành phần chống oxy hóa, ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa ở động mạch giúp bảo vệ cơ thể trước những ảnh hưởng của các chất béo có hại.

Trà xanh đã được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol xấu và làm tăng cholesterol tốt.

2.2. Quả chanh giảm cholesterol xấu

Chanh (hoặc bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào) chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp loại bỏ độc tố và giảm tình trạng viêm của cơ thể. Theo cuốn sách Healing Foods của DK Publishing, trái cây họ cam quýt chứa hesperidin, có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp và pectin (chất xơ) và các hợp chất limonoid. Những yếu tố này có thể làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và giảm cholesterol không lành mạnh (LDL) trong máu. Flavone chống oxy hóa cũng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ.

2.3. Rau bina có tác dụng làm giảm mức cholesterol

Rau bina chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Đây là một loại thực phẩm phổ biến trong căn bếp và giúp ích cho sức khỏe tổng thể. Theo các chuyên gia, rau bina chứa carotenoid được biết đến với tác dụng làm giảm mức cholesterol trong cơ thể.

2.4. Quả óc chó cải thiện mức cholesterol

Một nghiên cứu do Đại học California thực hiện đã phát hiện ra rằng chế độ ăn giàu quả óc chó có thể có hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện mức cholesterol. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chế độ ăn có quả óc chó, chủ yếu bao gồm chất béo không bão hòa đa, cũng có tác động tích cực đến các dấu hiệu sức khỏe tim mạch.

2.5. Quả lý gai chống lại xơ vữa động mạch

Amla hay còn gọi quả lý gai là một trong những nguồn giàu vitamin C, khoáng chất và acid amin nhất. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dược lý Ấn Độ, người ta thấy rằng amla giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể. Bên cạnh đó, amla còn được phát hiện có lợi ích bổ sung là bảo vệ chống lại xơ vữa động mạch và bệnh động mạch vành.

Quả amla (lý gai) có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh mạch vành.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý và khoa học đóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định lượng cholesterol, tăng cường chất béo tốt cho cơ thể. Khi bạn bị cholesterol cao, chế độ ăn kiêng được khuyến nghị bao gồm các loại thực phẩm giúp tăng cholesterol HDL (tốt) và giảm cholesterol LDL (xấu).

Một chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng có nhiều ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau quả, tất cả đều chứa chất xơ, chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và sterol thực vật, có thể giúp giảm mức cholesterol xấu. Cùng với chế độ ăn hạ cholesterol, thói quen tốt như bỏ thuốc lá và tập luyện góp phần rõ rệt hạ cholesterol máu và tăng HDL.

Nguồn suckhoedoisong.vn