6 loại rau củ quả ăn cả vỏ giúp hấp thu trọn vẹn dưỡng chất

Thay vì gọt bỏ theo thói quen, việc giữ lại lớp vỏ của một số loại củ quả sẽ giúp tận dụng tối đa nguồn vitamin và chất xơ tự nhiên.

Việc cắt bỏ lớp vỏ ngoài của rau củ quả là thói quen sơ chế rất phổ biến. Tuy nhiên, ngoại trừ những loại quả có lớp vỏ cứng hoặc cấu trúc không phù hợp để tiêu hóa, lớp vỏ một số loại thực phẩm là nơi tập trung mật độ cao các hợp chất sinh học, vitamin và chất xơ. Giữ lại phần vỏ không chỉ giúp cơ thể tiếp nhận trọn vẹn dưỡng chất mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Giữ nguyên vỏ giúp bạn bổ sung thêm chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin, đồng thời tăng thêm độ giòn và hương vị cho món ăn. Hơn nữa, ăn cả vỏ giúp giảm lãng phí thực phẩm và tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Dưới đây là 6 loại thực phẩm bạn nên tiêu thụ cả vỏ để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của chúng:

1. Vỏ khoai tây chứa nhiều khoáng chất

Phần ruột khoai tây chủ yếu cung cấp tinh bột dự trữ, trong khi lớp biểu bì lại chứa các vi chất quan trọng. Vỏ khoai tây cung cấp lượng lớn kali - một khoáng chất vi lượng cần thiết để duy trì điện thế màng tế bào và điều hòa huyết áp. Kali trong vỏ khoai tây giúp cơ thể ổn định huyết áp và duy trì các cơ bắp hoạt động khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, vỏ còn chứa vitamin B6, hỗ trợ quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, cùng với chất xơ không hòa tan giúp tăng cường nhu động ruột.

Việc nướng hoặc luộc khoai tây nguyên vỏ sau khi làm sạch sẽ giúp giữ lại toàn bộ chất dinh dưỡng. Cần rửa sạch khoai tây trước khi nấu để loại bỏ bụi bẩn. Nếu bạn luộc hoặc nghiền, hãy cân nhắc để nguyên vỏ để có kết cấu đa dạng hơn.

2. Vỏ quả lê giàu chất xơ hòa tan

Một quả lê cỡ trung bình cung cấp khoảng 6 g chất xơ và tỷ lệ lớn tập trung ở lớp vỏ. Vỏ lê chứa sự kết hợp giữa chất xơ hòa tan (pectin) và chất xơ không hòa tan, giúp hệ vi sinh đường ruột hoạt động ổn định và kéo dài thời gian tiêu hóa. Đặc biệt, nồng độ các hợp chất polyphenol chống oxy hóa ở vỏ lê cao gấp nhiều lần so với phần thịt quả, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do ngoại sinh.

Để vỏ lê trông hấp dẫn hơn, hãy chọn những quả lê chín và rửa sạch. Thử kết hợp chúng với bơ hạt để có một món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng hoặc thái lát và thêm vào yến mạch hoặc salad trái cây.

3. Vỏ táo chứa nhiều quercetin

Lớp vỏ táo là nơi tập trung thành phần quercetin, một loại flavonoid có khả năng giảm phản ứng viêm và hỗ trợ chức năng nội mô mạch máu.

Không chỉ vậy, lớp vỏ này còn chứa acid ursolic, một hợp chất sinh học tham gia vào quá trình duy trì khối lượng cơ bắp và ổn định đường huyết. Kết hợp cùng vitamin C có sẵn, các dưỡng chất từ vỏ táo tham gia tích cực vào quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, giúp duy trì độ đàn hồi của các mô liên kết biểu bì.

Nếu bạn thường gọt vỏ táo trước khi nướng hoặc ăn vặt, hãy cân nhắc để nguyên vỏ hoặc thậm chí thái nhỏ táo cả vỏ để dùng trong salad và cháo yến mạch. Kết cấu này sẽ tạo thêm độ dai ngon, mà bạn vẫn giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng.

4. Vỏ cà rốt giàu beta-carotene

Màu cam đặc trưng của cà rốt bắt nguồn từ beta-carotene, tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A (retinol). Phần lớn lượng carotene này nằm sát lớp vỏ ngoài cùng. Vitamin A đóng vai trò cốt lõi trong việc củng cố hàng rào miễn dịch và thúc đẩy sự phân bào, giúp tái tạo các mô bị tổn thương.

Ngoài ra, lớp vỏ ngoài của cà rốt còn chứa falcarinol, một hợp chất tự nhiên giúp thực vật tự bảo vệ khỏi nấm mốc, đồng thời có đặc tính chống viêm khi được dung nạp vào cơ thể.

Rửa sạch cà rốt trước khi ăn thường đủ để loại bỏ bụi bẩn mà không làm mất đi chất dinh dưỡng. Nướng cà rốt cả vỏ sẽ làm tăng vị ngọt tự nhiên và để nguyên vỏ cũng giúp món ăn thêm giòn khi chế biến các món như salad hoặc xào.

5. Vỏ cà tím giàu chất chống oxy hóa

Sắc tím của vỏ cà tím được tạo ra bởi nasunin (một hợp chất thuộc nhóm anthocyanin). Các nghiên cứu dinh dưỡng chỉ ra rằng chất chống oxy hóa này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự phân hủy chất béo ở màng tế bào não, giúp não bộ duy trì hoạt động khỏe mạnh.

Đồng thời, khối lượng chất xơ dồi dào từ vỏ cà tím giúp tăng thể tích thức ăn trong dạ dày mà không nạp thêm năng lượng dư thừa, hỗ trợ kiểm soát trọng lượng cơ thể.

Khi chế biến cà tím, hãy giữ nguyên vỏ khi nướng, áp chảo hoặc xào. Vỏ sẽ mềm ra khi gặp nhiệt, tạo màu sắc đẹp mắt cho món ăn và tối đa hóa giá trị dinh dưỡng.

6. Vỏ bí ngòi ổn định lượng đường trong máu

Bí ngòi sở hữu lớp vỏ mỏng chứa nhiều chất xơ tự nhiên như xenluloza và pectin. Việc ăn nguyên vỏ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó duy trì lượng đường trong máu ổn định sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, vỏ bí ngòi còn tập trung nhiều vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Những vi chất này không chỉ tốt cho thị lực mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, giúp nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ bên trong. Khi được nấu chín, nhiệt độ sẽ phá vỡ cấu trúc màng tế bào của lớp vỏ, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu trọn vẹn các dưỡng chất này và tạo độ mềm ngọt tự nhiên cho món ăn.

Theo suckhoedoisong.vn