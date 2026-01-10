6 nhóm thực phẩm nên ăn để giảm mỡ nội tạng

Quá nhiều mỡ nội tạng trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm. Khoa học đã chứng minh có một số chất dinh dưỡng có khả năng giúp giảm lượng mỡ này, đặc biệt là khi kết hợp lối sống lành mạnh như tập thể dục.

1. Ăn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan giúp giảm mỡ nội tạng

Tất cả các loại chất xơ đều có thể hỗ trợ giảm mỡ nhưng chất xơ hoà tan hữu ích hơn trong việc đốt cháy mỡ nội tạng. Chất xơ hòa tan trong nước tạo thành dạng gel giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi cơ thể và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Hơn nữa, một loại chất xơ hòa tan cụ thể, được gọi là beta-glucan, có thể cải thiện sức khỏe trao đổi chất và giảm mỡ nội tạng bằng cách tăng cường sức khỏe đường ruột, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Beta-glucan được tìm thấy trong các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch và lúa mạch. Một số nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều yến mạch (một trong những loại thực phẩm giàu beta-glucan nhất) có liên quan đến trọng lượng cơ thể thấp hơn và vòng eo nhỏ hơn. Vòng eo nhỏ hơn thường cho thấy lượng mỡ nội tạng ít hơn, loại mỡ này thường tích tụ quanh vùng bụng.

Yến mạch giàu chất xơ hòa beta-glucan giúp giảm mỡ nội tạng.

2. Thực phẩm giàu protein

Protein được đánh giá cao cho việc giảm cân vì nó tăng cảm giác no, bảo vệ cơ bắp và tăng cường trao đổi chất. Nghiên cứu cho thấy protein cũng có thể làm giảm mỡ nội tạng.

Ăn nhiều protein đồng thời cắt giảm calo giúp giảm mỡ nội tạng, một phần vì nó thay đổi cách ruột sử dụng và xử lý các acid amin. Cung cấp đủ protein cũng giúp bảo vệ cơ bắp trong khi giảm cân, điều này rất cần thiết cho một quá trình trao đổi chất lành mạnh về lâu dài.

Để đảm bảo nạp đủ protein, chúng ta nên bổ sung nguồn protein từ: thịt gà nạc, cá, trứng, đậu phụ, tempeh, sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, các loại đậu...

3. Carotenoid ngăn ngừa tích tụ mỡ nội tạng

Carotenoid là các sắc tố màu cam, đỏ và vàng được tìm thấy trong trái cây, rau quả như cà rốt, khoai lang. Chế độ ăn giàu carotenoid, đặc biệt là lutein và beta-carotene, có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng. Carotenoid hoạt động như chất chống ôxy hoá giúp bảo vệ chống lại chứng viêm mạn tính, ngăn ngừa tích tụ mỡ nội tạng.

Các loại trái cây và rau quả có màu đỏ, cam hoặc vàng chứa nhiều carotenoid nhất nhưng nhiều loại rau xanh cũng chứa chúng. Cà rốt, rau bina, cải bắp, cải xoăn, khoai lang, đu đủ, hồng, cam và xoài đều giàu carotenoid.

4. Hợp chất anthocyanin giảm mỡ bụng

Anthocyanin là các hợp chất có nguồn gốc thực vật tạo nên màu xanh đậm, đỏ và tím trong các loại trái cây, rau quả như quả mọng, anh đào, mận, bắp cải đỏ... Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể và liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng.

Nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể giúp giảm mỡ bụng bằng cách thay đổi cách cơ thể lưu trữ chất béo, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Những người ăn nhiều thực phẩm này thường có ít mỡ nội tạng hơn và hệ vi sinh vật đa dạng hơn.

5. Thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 là một loại chất béo không bão hòa đa được tìm thấy trong các loại cá béo như cá hồi, một số loại hạt và quả hạch như quả óc chó, hạt chia. Nghiên cứu cho thấy, hai loại omega-3 được tìm thấy trong cá béo là EPA và DHA, có thể làm giảm chu vi vòng eo và mỡ nội tạng, đặc biệt khi kết hợp với thay đổi chế độ ăn uống.

Mầm bông cải xanh chứa nhiều sulforaphane.

6. Thực phẩm chứa sulforaphane đốt cháy nhiều chất béo hơn

Sulforaphane là một chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, cải Brussels, cải xoăn, đặc biệt là mầm bông cải xanh.

Các nghiên cứu trên động vật mới cho thấy sulforaphane có thể đóng vai trò trong việc đốt cháy mỡ nội tạng. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy sulforaphane giúp động vật ăn uống bình thường hơn, đốt cháy nhiều chất béo hơn làm nhiên liệu và tích trữ ít hơn. Nó còn có tiềm năng trong việc giúp cơ thể phản ứng lại với leptin, điều này rất quan trọng đối với việc điều chỉnh sự thèm ăn và mỡ bụng.

TS biên soạn theo suckhoedoisong.vn