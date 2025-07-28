8 loại rau quả hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh viêm ruột

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột. Nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn uống bao gồm một số thực phẩm thực vật lành mạnh có thể bảo vệ cơ thể chống lại căn bệnh này.

1. Mối liên hệ giữa dinh dưỡng và bệnh viêm ruột

Viêm ruột, điển hình là bệnh Crohn là bệnh viêm đường ruột mạn tính khá phổ biến có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không kiểm soát tốt các triệu chứng. Do có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng nên chế độ ăn uống có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng và điều trị bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, bệnh Crohn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của đường tiêu hóa, từ miệng đến hậu môn, thường gặp nhất là ở các phần của ruột non hoặc ruột già.

Bệnh Crohn gây viêm một số vùng trên thành ruột, gây ra các mảng tổn thương có thể lan tới lớp niêm mạc bên ngoài gây các triệu chứng như tiêu chảy, loét miệng hoặc suy dinh dưỡng...

Bệnh viêm ruột ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột.

Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường, chất béo bão hòa, ít chất xơ và rau củ quả góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột gây mất cân bằng hệ vi khuẩn có lợi, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây viêm phát triển, làm suy yếu hàng rào ruột khiến niêm mạc ruột dễ bị tổn thương.

Một số thành phần trong thực phẩm như chất béo bão hòa, chất nhũ hóa, đường, chất kích thích... có thể trực tiếp kích hoạt phản ứng viêm trong niêm mạc ruột làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh, gây đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi và khó chịu dạ dày.

Do đó, để phòng ngừa bệnh viêm ruột, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên những thực phẩm có lợi sức khỏe đường ruột. Vì chế độ ăn lành mạnh không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, củng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột và giảm thiểu phản ứng viêm. Khi đường ruột khỏe mạnh, khả năng chống chọi lại các yếu tố gây hại được nâng cao, từ đó giảm nguy cơ phát triển các tình trạng viêm nhiễm, trong đó có bệnh viêm ruột.

2. Ăn trái cây và rau củ giúp chống lại bệnh viêm ruột

Các nhà nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, chế độ ăn thực vật lành mạnh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh viêm ruột.

Trong nghiên cứu mới này, 143.434 người ở Anh đã báo cáo về chế độ ăn uống của họ. Trong thời gian theo dõi trung bình 14,5 năm, có 1.117 người tham gia đã mắc bệnh viêm ruột.

Kết quả cho thấy, những người ăn thực phẩm lành mạnh có nguồn gốc thực vật có nguy cơ mắc bệnh Crohn thấp hơn 14% và nguy cơ mắc bệnh viêm loét đại tràng thấp hơn 8%. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống không lành mạnh chứa nhiều chất béo động vật và dầu thực vật có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Crohn tăng 15%.

Các nhà nghiên cứu cho biết, phân tích cho thấy việc ăn nhiều trái cây và rau quả góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh Crohn. Đặc tính chống viêm của thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể giải thích cho khả năng bảo vệ này.

3. Một số loại rau quả có tác dụng chống viêm bảo vệ sức khỏe đường ruột

Rau lá màu xanh đậm

Các loại rau có lá màu xanh đậm như: Cải bó xôi (rau chân vịt), cải xoăn, bông cải xanh... rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống ôxy hoá giúp giảm viêm, bảo vệ niêm mạc ruột.

Quả mọng

Các loại quả mọng như: Việt quất, dâu tây, mâm xôi... giàu vitamin C và chứa hàm lượng cao anthocyanin và flavonoid, là những chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào ruột.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất có khả năng chống viêm mạnh giúp làm dịu tình trạng viêm trong đường ruột và hỗ trợ phục hồi đường ruột.

Gừng

Các hoạt chất trong củ gừng có đặc tính chống viêm và giảm buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu, hỗ trợ chức năng tiêu hóa khỏe mạnh.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp chất chống oxy hóa beta-carotene và chất xơ hòa tan dồi dào giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn và giảm viêm.

Cà rốt

Cà rốt cũng rất giàu beta-carotene và chất xơ, giúp giảm viêm và duy trì sức khỏe niêm mạc ruột.

Quả bơ

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và vitamin E, có đặc tính chống viêm và hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng.

Rau củ lên men

Các vi khuẩn có lợi được tạo ra trong quá trình lên men rau củ hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Có thể lên men hầu hết mọi loại rau củ nhưng thích hợp nhất là các loại rau củ như: dưa leo, bắp cải, cà rốt, củ cải...

Tuy nhiên cần lưu ý, để lên men các loại rau củ thường cần nhiều muối. Để tránh những rủi ro của chế độ ăn nhiều muối, chỉ nên ăn rau củ muối chua với lượng vừa phải.

Nguồn suckhoedoisong.vn