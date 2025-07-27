Ấm lòng người có công với cách mạng

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng. Trong đó, việc hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, NCC luôn được các cấp, ngành đặc biệt coi trọng và chỉ đạo sát sao.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Phú Thọ đã cống hiến tuổi xuân, xương máu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung nguồn lực, tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, NCC. Nổi bật là triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện để các gia đình chính sách, NCC “an cư, lạc nghiệp”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác này, năm 2025 cả 3 tỉnh trước khi sáp nhập (Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ cũ) đã ban hành Đề án hỗ trợ nhà ở đối với NCC với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Theo đó, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở; 30 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở. Công tác hỗ trợ về nhà ở đối với NCC, thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo phương châm: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện của từng gia đình; lồng ghép với các chương trình khác của Trung ương và địa phương nhằm phát huy hiệu quả chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xã Thái Hòa (được sáp nhập từ 3 xã: Liễn Sơn, Bắc Bình và Thái Hòa cũ) đã rà roát, đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa đối với các trường hợp gia đình chính sách, NCC còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn; quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng. Quá trình triển khai, địa phương chủ động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, nhân lên sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 66 ngôi nhà cho gia đình chính sách và NCC, đạt 100% kế hoạch.

Trong ngôi nhà khang trang được hỗ trợ xây mới, cựu chiến binh Nguyễn Minh Nhiệm (thôn Đồng Làng, xã Thái Hòa) xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà cũ của gia đình tôi được xây dựng cách đây hơn 30 năm, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mong muốn có một ngôi nhà khang trang, kiên cố để an hưởng tuổi già của tôi đã trở thành hiện thực. Không chỉ được hỗ trợ xây nhà, nhiều năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của các cấp chính quyền địa phương".

Gia đình bệnh binh Đào Văn Nhân (thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành) vui mừng khi được ở trong ngôi nhà mới.

Cũng trong niềm vui ấy, bệnh binh Đào Văn Nhân (thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành) cho biết: “Tôi nhập ngũ năm 1972, xuất ngũ năm 1991 theo chế độ và được công nhận bệnh binh 2/3, mất sức 63%. Ngôi nhà của gia đình tôi đã xây dựng từ lâu, có nhiều chỗ bị hư hỏng, đặc biệt là phần mái nhà có vết nứt nên thường bị thấm, dột mỗi khi mưa lớn. Ban đầu, khi chính quyền đề nghị hỗ trợ sửa nhà, tôi từ chối vì muốn dành kinh phí để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn hơn. Được cán bộ địa phương và các con, cháu giải thích, tôi mới hiểu đây là chương trình hỗ trợ dành cho gia đình chính sách, NCC nên đã đồng ý. Chỉ chưa đầy 1 tháng, ngôi nhà được sửa xong với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng. Giờ đây, gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi trời mưa. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền”.

Công chức xã Vĩnh Thành thăm hỏi, động viên gia đình bệnh binh Đào Văn Nhân (thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành)

Từ đầu năm 2025 đến hết ngày 3/7/2025, toàn tỉnh Phú Thọ mới có hơn 2.100 gia đình NCC và thân nhân liệt sĩ được phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, có 685 hộ xây mới và hơn 1.400 hộ sửa chữa nhà ở. Đến nay, các địa phương trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, NCC. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng rõ nét cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của thế hệ đi trước.

Thúy Hường