Cách ăn quả việt quất để giảm cân và bổ sung chất chống oxy hóa

Quả việt quất được coi là một ’siêu thực phẩm' giàu chất chống oxy hóa, rất tốt cho việc giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao và ít calo. Hãy lưu ý cách ăn để tối ưu hóa lợi ích từ loại quả này.

1. Khi nào nên ăn quả việt quất để giảm cân và bổ sung chất chống oxy hóa?

Quả việt quất là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân, nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất phong phú. Loại trái cây này không chỉ giàu chất xơ mà còn ít đường hơn nhiều loại trái cây khác, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thêm việt quất vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân.

Trong một cốc (150 g) quả việt quất chứa:

Chất xơ: 3,6 g

Canxi: 18 mg

Carbohydrate: 21,9 g

Sắt: 0,51 mg

Magie: 9 mg

Phốt pho: 19,5 mg

Kali: 129 mg

Đường: 14 g

Vitamin C: 12,2 mg

Vitamin K: 29 mcg

Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa và rất tốt cho việc giảm cân.

Việt quất là một thực phẩm bổ sung phù hợp cho bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Quả việt quất có lợi ích trong việc duy trì cân nặng và bảo vệ sức khỏe não bộ. Ăn việt quất thường xuyên, bất kể thời điểm nào trong ngày, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đái tháo đường type 2.

Chất chống oxy hóa có trong quả việt quất có lợi cho sức khỏe vì chúng giúp chống lại gốc tự do, là những hợp chất gây tổn thương cho các tế bào cơ thể.

Cơ thể tự nhiên sản sinh ra các gốc tự do. Các gốc tự do gây hại cho DNA và làm tăng tình trạng viêm theo thời gian. Chất chống oxy hóa trong thực phẩm như quả việt quất có tác dụng trung hòa các gốc tự do.

Nghiên cứu cho thấy, những người ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin (trong quả việt quất) có tỷ lệ mắc bệnh Parkinson thấp hơn. Ăn nhiều dâu tây và việt quất cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng huyết áp.

2. Ăn quả việt quất kết hợp với chất béo lành mạnh và protein

Việt quất có thể được thưởng thức riêng nhưng kết hợp chúng với một số loại thực phẩm khác sẽ tối đa hóa khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Chúng ta nên ăn việt quất với:

Chất béo lành mạnh: Quả việt quất giàu vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo. Kết hợp quả việt quất với nguồn chất béo lành mạnh trong chế độ ăn uống giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo và một số chất chống oxy hóa.

Protein: Một số chất chống oxy hóa trong quả việt quất được hấp thụ tốt hơn khi ăn kèm với nguồn protein. Sữa chua nguyên kem, phô mai tươi, các loại hạt là nguồn cung cấp cả protein và chất béo, thường được kết hợp với quả việt quất.

3. Cách ăn quả việt quất