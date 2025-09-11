Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối ANTT, vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân gia tăng tình trạng các thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng là do thiếu sự quan tâm, phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Khoảng 22h30’ ngày 11/7/2025, Công an xã Mường Bi nhận được tin báo từ quần chúng Nhân dân về việc một nhóm khoảng 15 thanh niên mang theo hung khí tụ tập tại khu vực đèo Đá Trắng (thuộc xóm Tằm Bát, xã Mường Bi) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai truy tìm trên các tuyến đường.

Đến khoảng 5h sáng ngày 12/7, Tổ công tác thu giữ 1 kiếm, 2 gậy kim loại (dạng gậy bóng chày) và đưa 4 đối tượng về trụ sở làm việc gồm: Triệu Sinh Nguyên (SN 2007), Triệu Văn Mạnh (SN 2011), Bùi Thanh Quảng (SN 2009), Bùi Đức Hà (SN 2011) cùng trú tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cùng một nhóm thanh niên khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau tại đèo Đá Trắng. Tuy nhiên, chưa gặp nhóm đối thủ và bị công an phát hiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Mường Bi phối hợp với Công an xã Thung Nai và Mường Hoa triệu tập thêm 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ gồm: Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Thức, Bùi Thành Nam, Bùi Hiếu Bảo, Bùi Đạt Quân, Bùi Duy Phong, Bùi Quang Phú, Bùi Thanh Luyến, Bùi Hoàng Vy, Bùi Văn Nhật (đều sinh từ năm 2007-2011, thường trú tại các xã Thung Nai, Mường Bi, Mường Hoa). Cơ quan công an đã điều tra, xác minh vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đây chỉ là 1 trong hàng chục vụ thanh thiếu niên mang hung khí đi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Qua vụ việc trên cho thấy, thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi. Về nguyên nhân, chủ yếu xuất phát từ các mẫu thuẫn cá nhân hoặc bột phát. Trong khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Theo thống kê, đến hết tháng 8/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ, 319 đối tượng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Công an đã khởi tố 20 vụ/183 bị can phạm tội gây rối trật tự công cộng trong đó có 98 bị can dưới 18 tuổi liên quan đến nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí gây rối trật tự công cộng, giải quyết mâu thuẫn, vi phạm pháp luật.

Công an xã Thượng Cốc làm việc với các gia đình có thanh thiếu niên tụ tập gây rối để tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe không vi phạm pháp luật

Kết quả điều tra cho thấy, các nhóm thanh thiếu niên gây án thời gian qua, đa số dưới 18 tuổi, nhiều đối tượng dưới 16 tuổi; nguyên nhân thường do mâu thuẫn giữa một vài cá nhân, giữa các hội nhóm, sau đó thông qua mạng xã hội, các đối tượng rủ rê, kêu gọi các đối tượng khác để tập hợp thành nhóm sử dụng xe máy, hện địa điểm, thời gian và chuẩn bị hung khí, vũ khí để trả thù, giải quyết mâu thuẫn. Việc tụ tập, rủ rê, lôi kéo, tập hợp lực lượng diễn ra rất nhanh, thông qua các nhóm kín, trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram...

Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Thời gian qua, để ngăn chặn tội phạm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích tập trung ở nhóm đối tượng thanh thiếu niên, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư hỏng.

Đồng thời, chủ động tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra Nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT. Cùng với đó, các lực lượng công an thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh, thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động thanh, thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp tuần tra đêm để kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng tụ tập gây rối

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc do thanh, thiếu niên gây ra để tăng tính răn đe, giáo dục chung trong xã hội. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật góp phần giữ gìn bình yên cho các tuyến đường, trong mỗi ngôi nhà và an ninh trật tự cho toàn xã hội.

Đinh Thắng