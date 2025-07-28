Cảnh đối đầu nghẹt thở của Thái Hòa và Thanh Sơn trong “Tử chiến trên không”

{title}
Đoàn phim vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về một vụ cướp máy bay nghẹt thở, lấy cảm hứng từ sự kiện có thật sau năm 1975.
Hình ảnh trên poster phim.
Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất, đánh dấu bước thử sức táo bạo với đề tài hành động hiếm gặp trên màn ảnh Việt. Lấy cảm hứng từ những vụ không tặc từng xảy ra trong lịch sử hàng không Việt Nam, bộ phim mang tới không khí căng thẳng và kịch tính, khai phá một đề tài vốn ít được thể hiện trong điện ảnh trong nước.
Thái Hòa đảm nhiệm vai diễn nhiều thử thách trong phim.
Kaity Nguyễn vào vai tiếp viên hàng không.
Thanh Sơn có màn đối đầu cùng Thái Hòa được chờ đợi trong phim.
Trong những cảnh đầu tiên được giới thiệu, người xem chứng kiến khoảnh khắc chiếc máy bay dân sự rơi vào tay nhóm cướp vũ trang. Nhân vật Long (Thái Hoà đóng) cùng 3 đồng bọn nhanh chóng áp chế phi hành đoàn và hành khách. Những lời đe doạ sắc lạnh, hành động bạo lực và ánh mắt sắc lạnh liên tục xuất hiện trong không gian cabin hẹp, tạo cảm giác ngột ngạt và mất kiểm soát. Hàng loạt tình huống gay cấn - từ phi công bị dí súng vào đầu, đến khoảnh khắc tiếp viên bị khống chế bằng dao và đe dọa “cắt tay”...
Một hình ảnh khác gây chú ý là cuộc đối đầu giữa Long và một hành khách do Thanh Sơn thủ vai được chọn làm poster của phim là cả hai chĩa súng vào nhau, trong lúc đó nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn đóng) đang ôm chặt một đứa bé. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, những hành khách và phi hành đoàn làm gì để bảo vệ tính mạng của chính mình và những người xung quanh?
Khung cảnh bên trong máy bay được dựng mới hoàn toàn.
Theo ekip sản xuất, nội thất máy bay được phục dựng toàn diện để khắc họa chân thực thời điểm sau 1975, từ hệ thống điều khiển, dãy ghế, đồng phục phi hành đoàn đến ánh sáng và màu phim.
Trần Ngọc Vàng vào vai phi công trong phim.
Phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng...
Những hình ảnh đầu tiên đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả yêu thích điện ảnh hành động Việt Nam. Ngoài chủ đề mới, bộ phim còn nhận được chỉ đạo sản xuất từ Điện ảnh Công an Nhân dân. Sự hậu thuẫn này đảm bảo cho phim vừa có yếu tố hành động hấp dẫn, vừa có chiều sâu tư liệu - lịch sử, đặc biệt là giúp khán giả trẻ ngày nay hiểu thêm về một trang lịch sử hào hùng của an ninh hàng không Việt Nam.
Tử chiến trên không dự kiến khởi chiếu ngày 19/9/2025.
Nguồn vtv.vn
