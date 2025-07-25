Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động đồng bộ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo đột phá để xây dựng xã Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững là mục tiêu mà các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn vào ngày 25/7 biểu quyết thông qua .

Dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Tam Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 Đảng bộ xã, thị trấn là: Hợp Hoà, Kim Long, Đạo Tú và Hướng Đạo. Đảng bộ có 84 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 2.600 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Đặng Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đã đạt 13/15 chỉ tiêu. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 327 tỷ đồng. 5 năm qua, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 903 tỷ đồng. Xã Tam Dương đã quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn xã được quy hoạch 3 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Tam Dương II, khu A; khu công nghiệp Tam Dương I khu vực 2 và khu Công nghiệp Tam Dương I khu vực 3.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn cảnh Đại hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ đã kết nạp được 244 đảng viên. Hằng năm, có trên 87% tổ chức cơ sở Đảng và trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục và y tế đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động đồng bộ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tạo đột phá để xây dựng xã Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 là 1.200 tỷ đồng. 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Đến năm 2030 có trên 85% số lao động qua đào tạo. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,6%.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn trước đây đã đạt được, kết thành kết quả của xã Tam Dương hôm nay. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Tam Dương nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sự dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng và phát huy thành tích trong lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hồ sơ, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất, hiệu quả, công khai và minh bạch. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Dương, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đặng Công Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Hoàng Nga – Dương Chung


Hoàng Nga – Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội đại biểu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh

Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh
2025-08-07 07:14:00

baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng...

Hiền Quan quyết tâm bứt phá

Hiền Quan quyết tâm bứt phá
2025-08-06 08:10:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú...

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở
2025-07-25 06:56:00

baophutho.vn Sau gần 5 năm trở lại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng sơn địa này, nơi được xem là địa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long