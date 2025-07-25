Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động đồng bộ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo đột phá để xây dựng xã Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững là mục tiêu mà các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn vào ngày 25/7 biểu quyết thông qua .

Dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Tam Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 Đảng bộ xã, thị trấn là: Hợp Hoà, Kim Long, Đạo Tú và Hướng Đạo. Đảng bộ có 84 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 2.600 đảng viên.

Đồng chí Đặng Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đã đạt 13/15 chỉ tiêu. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 327 tỷ đồng. 5 năm qua, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 903 tỷ đồng. Xã Tam Dương đã quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn xã được quy hoạch 3 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Tam Dương II, khu A; khu công nghiệp Tam Dương I khu vực 2 và khu Công nghiệp Tam Dương I khu vực 3.

Toàn cảnh Đại hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ đã kết nạp được 244 đảng viên. Hằng năm, có trên 87% tổ chức cơ sở Đảng và trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục và y tế đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động đồng bộ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tạo đột phá để xây dựng xã Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 là 1.200 tỷ đồng. 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Đến năm 2030 có trên 85% số lao động qua đào tạo. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,6%.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn trước đây đã đạt được, kết thành kết quả của xã Tam Dương hôm nay. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Tam Dương nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sự dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng và phát huy thành tích trong lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hồ sơ, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất, hiệu quả, công khai và minh bạch. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Dương, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đặng Công Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Hoàng Nga – Dương Chung