Điều gì xảy ra khi uống nước chanh và hạt chia mỗi sáng?

Uống nước chanh pha hạt chia có thể cải thiện tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Thức uống này giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhờ hàm lượng chất xơ có trong hạt chia và những chất dinh dưỡng có trong chanh.

Nước chanh hạt chia có thể là sự khác biệt mà nhiều người chưa từng nghĩ đến cho cốc nước chanh quen thuộc mỗi ngày. Hạt chia và chanh cung cấp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Nước chanh hạt chia là một cách đơn giản, bổ dưỡng để tăng cường sức khỏe hàng ngày. Việc uống nước chanh hạt chia thành thói quen hàng ngày cùng với chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng là một cách hiệu quả để hỗ trợ hệ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, lượng đường trong máu và nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Bằng cách thêm một thìa canh hạt chia vào cốc nước chanh và ngâm trong 10 phút, bạn sẽ bổ sung được nhiều dưỡng chất mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

1. Nước chanh hạt chia hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn

Hạt chia rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa theo nhiều cách. Sau khi ngâm, hạt chia tạo thành một chất sền sệt như gel, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa trong đường ruột. Do đó ăn hạt chia thường xuyên giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Chất xơ có trong hạt chia khi được bổ sung đủ nước giúp duy trì nhu động ruột đều đặn hơn và ngăn ngừa táo bón. Hơn nữa, chất xơ có thể hoạt động như một prebiotic, nghĩa là nó có thể nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt chia rất giàu acid alpha-linolenic (ALA), một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật được chứng minh là có liên quan đến một số chỉ số về sức khỏe tim mạch.

Việc ăn hạt chia thường xuyên có thể cải thiện chỉ số lipid có nghĩa là làm giảm triglyceride và cholesterol “xấu” (LDL) trong cơ thể, đồng thời làm tăng cholesterol “tốt” (HDL). Ngoài ra, omega-3 và chất chống oxy hóa trong hạt chia và chanh có thể có tác dụng chống viêm, một yếu tố quan trọng trong bệnh tim mạch.

Uống nước chanh kết hợp hạt chia mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

3. Cơ thể sẽ nhận được nhiều chất chống oxy hóa hơn

Cả hạt chia và chanh đều có lợi ích chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa và các gốc tự do gây ra.

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C và flavonoid thực vật giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa một số bệnh mạn tính có thể xảy ra do lượng stress oxy hóa cao.

4. Thức uống giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Hạt chia đóng vai trò hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu nhờ hàm lượng chất xơ cao và khả năng hấp thụ nước độc đáo của chúng.

Khi hạt chia tạo thành dạng gel, nó có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate và giải phóng đường vào máu. Điều này có nghĩa là quá trình hấp thụ glucose diễn ra chậm hơn và có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu dễ dàng hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy hạt chia cũng có thể cải thiện chức năng insulin, khiến đây trở thành một thói quen tuyệt vời cho những người bị kháng insulin hoặc tiểu đường loại

5. Giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang cố gắng kiểm soát hoặc giảm cân, chất xơ và độ ẩm từ nước chanh hạt chia có thể giúp ích phần nào. Vì hạt chia giàu chất xơ, chúng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Mặc dù thức uống này không thể thay thế một bữa sáng cân bằng nhưng việc bắt đầu ngày mới với chất xơ và nước có thể giúp kiềm chế cơn thèm ăn, giúp bạn cảm thấy no suốt buổi sáng.

Cảm giác no lâu hơn cũng có thể đồng nghĩa với việc bạn ít có khả năng ăn vặt giữa các bữa ăn, điều này có liên quan đến việc giảm cân lành mạnh.

6. Một số lưu ý khi sử dụng nước chanh hạt chia

Mặc dù nước chanh hạt chia nhìn chung an toàn cho hầu hết mọi người nhưng vẫn có một vài điều cần lưu ý:

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, do khả năng tương tác với một số tình trạng sức khỏe và thuốc điều trị, một số nhóm người cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa hạt chia vào chế độ ăn hàng ngày.

BS Nguyễn Thị Lâm giải thích: Chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, từ đó giảm lượng đường trong máu. Đối với bệnh nhân đái tháo đường đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc insulin, việc kết hợp thêm hạt chia liều cao có thể dẫn đến tình trạng hạ đường huyết quá mức gây ra các triệu chứng như chóng mặt, run rẩy và mệt mỏi.

Nếu chưa quen ăn nhiều chất xơ, hạt chia có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu. Hãy bắt đầu với một lượng nhỏ nếu là người mới dùng hạt chia và nhớ uống đủ nước vì tăng lượng chất xơ mà không uống đủ nước dễ gây táo bón.

Chanh có tính acid và theo thời gian có thể làm mòn men răng. Để khắc phục, bạn nên uống bằng ống hút. Một lựa chọn khác là súc miệng bằng nước lọc sau khi uống nước chanh để giảm thiểu tác động lên men răng.

