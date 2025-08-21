Độc đáo măng Lục Trúc

Từ xưa đến nay, măng từ các loại tre, trúc... là thực phẩm rất đỗi quen thuộc với các gia đình. Măng được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: Xào, nấu canh, nộm, muối chua, làm măng khô và nhiều món ăn khác. Tuy nhiên, khác với các loại măng truyền thống khi tươi vẫn còn độ he, tê nhất định thì măng Lục Trúc lại rất đặc biệt, hoàn toàn có thể ăn sống không qua chế biến mà vẫn giữ được vị ngon ngọt hiếm có.

Anh Phong thu hoạch măng Lục Trúc tại vườn măng của gia đình.

Củ măng cho chất lượng cao nhất khi thu hoạch củ vẫn còn nằm trong đất.

Đến thăm vườn măng Lục Trúc của anh Bùi Bích Phong - khu 5, xã Vô Tranh (cũ), xã Văn Lang mới, được anh chia sẻ: Là người làm nông nghiệp, từ nhỏ đến lớn tôi đã tiếp xúc với nhiều loại cây trồng khác nhau. Trước kia, gia đình chủ yếu trồng keo nhưng năng suất và hiệu quả kinh tế không cao. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, tôi nhận thấy cây keo rất dễ đổ gẫy khi mưa bão, thường xuyên bị bệnh, chết đứng hàng loạt không rõ nguyên nhân.

Nhiều khi, cây trồng được 2-3 năm là chết, vừa không thu được gì lại mất công chăm sóc, lãng phí diện tích đất... Với mong muốn trồng giống cây mới có giá trị kinh tế cao hơn, sau khi tìm hiểu từ các kênh thông tin khác nhau, tôi quyết định mua cây tre Lục Trúc về trồng tại gia đình.

Củ măng Lục Trúc sau khi thu hoạch.

Bắt đầu trồng tre Lục Trúc từ đầu năm 2024, đến nay, gia đình anh Phong đã có 1.000 búi và đều có thể cho măng. Theo anh Phong cho biết, để trồng măng Lục Trúc không cần phải kỹ thuật cao bởi cây có sức sống và khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết tốt. Tuy nhiên, muốn cây sinh trưởng, phát triển tốt, cần phải chọn cây giống bảo đảm chất lượng. Sau đó là phải nắm vững được quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc; phải chọn được chất đất phù hợp, không bị ngập úng.

Để tạo độ tơi xốp đất cho măng phát triển, người trồng phải thường xuyên tưới nước và phủ mùn cưa hoặc trấu, phân gà đã ủ hoai tại các gốc một năm từ 1-2 lần. Cây sau khi trồng 1 năm sẽ cho thu hoạch. Vụ đầu tiên, một búi tre Lục Trúc có thể cho thu hoạch từ 7-8kg măng, đến năm thứ 2 có thể cho thu 20-25kg măng/búi. Măng có thể thu trong 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm).

Măng Lục Trúc có hình thuôn dài như sừng bò, củ măng cho chất lượng cao nhất khi thu hoạch củ vẫn còn nằm trong đất. Màu sắc vỏ vàng sáng, lõi trắng muốt và mang trong mình nhiều tinh bột, chất xơ, các vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Măng Lục Trúc hoàn toàn sạch và có vị thơm, giòn, ngon, ngọt nhẹ, có nhiều các chế biến như làm nộm, luộc, xào, ngâm măng ớt, sấy khô,... Với hương vị đặc trưng, măng Lục Trúc đã chinh phục được đông đảo khách hàng.

Ngoài bán măng củ tươi, anh Phong còn chiết cành và bán cây giống

Với 1.000 búi tre Lục Trúc, từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, gia đình anh Phong đã thu hoạch được khoảng 3 tấn măng, dự kiến cả năm đạt khoảng 5-7 tấn. Giá bán trung bình khoảng 60-70 nghìn đồng/1kg măng củ tươi. Ngoài ra, anh Phong còn nhân giống và chiết cành, giá 1 cây giống khoảng 80 nghìn đồng.

Từ đầu năm đến nay anh đã bán được khoảng 1 vạn cây. Thị trường tiêu thụ ngoài các thị trường truyền thống anh còn bán trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok, fanpage. Trung bình mỗi năm, gia đình anh Phong thu nhập từ 400-500 triệu đồng từ măng và cây giống tre Lục Trúc.

Anh Phong và con gái thường xuyên quay video về cuộc sống hàng ngày, xây dựng kênh tiktok “Chú Phong Đất Tổ” với 42 nghìn lượt theo dõi để giới thiệu về các sản phẩm nông sản của gia đình và địa phương,

Thời gian tới, cùng với bán măng củ tươi, anh Phong dự kiến chế biến thêm măng ớt để dự thi đánh giá xếp loại là sản phẩm OCOP. Anh luôn tâm niệm, là người nông dân, gắn bó với cây cối, vườn tược sẽ cố gắng trồng và phát triển các sản phẩm nông sản sạch, vừa giúp tăng thu nhập cho người nông dân, vừa giúp người tiêu dùng có được những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý.

Mong rằng những ưu điểm của giống măng Lục Trúc và sự tâm huyết với nghề nông của anh Phong, sắp tới sẽ có thêm nhiều người biết đến giống cây này, người nông dân cũng có thêm loại cây trồng mới có thể gắn bó lâu dài và đem hiệu quả kinh tế cao.

Vĩnh Hà