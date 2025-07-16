Khám phá những công viên Disneyland hoành tráng nhất ở Châu Á cùng Traveloka

Nếu bạn đang tìm một nơi để cả gia đình cùng tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ, Disneyland chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua. Tại châu Á, ba công viên nổi tiếng gồm Disneyland Thượng Hải, Disneyland Hồng Kông và Disneyland Tokyo luôn thu hút hàng triệu du khách nhờ không gian hoành tráng, dịch vụ chuyên nghiệp và vô vàn trải nghiệm đáng nhớ.

Disneyland - Xứ sở thần tiên và cổ tích

Không phải ngẫu nhiên mà Disneyland được mệnh danh là “vùng đất hạnh phúc nhất trên Trái đất”. Ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng chính, du khách như lạc vào một thế giới diệu kỳ, nơi mọi lo toan thường nhật dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác háo hức và niềm vui tuổi thơ.

Xứ sở thần tiên và cổ tích

Mỗi công viên Disneyland đều được quy hoạch thành nhiều khu vực chủ đề đặc sắc, nổi bật như Fantasyland - không gian tái hiện các câu chuyện cổ tích kinh điển, Tomorrowland – nơi phác họa viễn cảnh tương lai, hay Adventureland - vùng đất dành cho những cuộc phiêu lưu mới mẻ.

Những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại Disneyland bao gồm lâu đài công chúa biểu tượng, các buổi diễu hành sôi động đầy màu sắc, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ mỗi tối cùng hàng loạt trò chơi hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Không chỉ trẻ em, rất nhiều du khách trưởng thành cũng chia sẻ cảm giác như được trở về tuổi thơ, sống lại những giấc mơ trong sáng khi đặt chân đến “xứ sở diệu kỳ” này.

Hãy cùng Traveloka khám phá 3 công viên Disneyland nổi bật nhất châu Á, nơi mang đến trải nghiệm giải trí đẳng cấp và những kỷ niệm khó quên bên gia đình, bạn bè.

Top 3 công viên Disneyland hoành tráng nhất ở Châu Á

Disneyland Thượng Hải

Là công viên lớn nhất trong hệ thống Disneyland ở châu Á, Disneyland Thượng Hải được đưa vào hoạt động từ năm 2016, với diện tích lên tới gần 400 ha. Điểm nhấn tại đây chính là lâu đài Enchanted Storybook Castle - công trình cao nhất trong các công viên Disney trên thế giới.

Du khách đặc biệt yêu thích khu Tomorrowland, nơi có tàu lượn siêu tốc TRON Lightcycle Power Run mang đậm phong cách tương lai. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn có thể ghé Fantasyland để các bé tham gia trò chơi nhẹ nhàng, gặp gỡ nhân vật Disney yêu thích.

Đến Disneyland Thượng Hải gặp gỡ các nhân viên Disney yêu thích.

Disneyland Hồng Kông

Chỉ cách Việt Nam chỉ khoảng 2 giờ bay, Hong Kong Disneyland là điểm dừng chân được nhiều gia đình lựa chọn cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Dù diện tích nhỏ hơn so với Thượng Hải và Tokyo, công viên vẫn quy tụ đầy đủ các khu chủ đề đặc sắc như Adventureland, Fantasyland và Tomorrowland, đáp ứng đa dạng sở thích của du khách ở mọi lứa tuổi.

Trẻ nhỏ sẽ đặc biệt thích thú khi được tham gia chương trình diễu hành ban ngày Flights of Fantasy, thưởng thức các tiết mục biểu diễn sôi động trong Festival of the Lion King hoặc vui chơi, chụp ảnh lưu niệm cùng những nhân vật Disney nổi tiếng như Mickey, Minnie và các nàng công chúa.

Một điểm cộng được nhiều du khách đánh giá cao là đội ngũ nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, giao tiếp tiếng Anh tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan và trải nghiệm dịch vụ.

Chương trình diễu hành ban ngày Flights of Fantasy hoành tráng

Disneyland Tokyo

Được chính thức mở cửa từ năm 1983, Disneyland Tokyo là công viên Disney đầu tiên vượt khỏi biên giới nước Mỹ và nhanh chóng trở thành điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách trên khắp thế giới.

Tổ hợp Disneyland Tokyo gồm hai khu vực chính: Disneyland Tokyo truyền thống và Tokyo DisneySea độc đáo, mỗi nơi mang một dấu ấn riêng biệt.

Điểm nhấn nổi bật tạo nên sức hút khác biệt của quần thể là Tokyo DisneySea, nơi tái hiện không gian các bến cảng nổi tiếng và hành trình khám phá đại dương đầy kịch tính. Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều trò chơi cảm giác mạnh hiện đại cùng các chương trình nhạc nước hoành tráng được đầu tư công phu.

Trong khi đó, Disneyland Tokyo lại phù hợp hơn với các gia đình có trẻ nhỏ. Công viên này sở hữu nhiều khu vui chơi nhẹ nhàng, trò chơi tương tác và không gian gặp gỡ các nhân vật Disney quen thuộc, mang đến trải nghiệm an toàn và vui tươi cho trẻ em.

Lâu đài của các nàng công chúa cổ tích

